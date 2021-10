FUTSAL DINAMO- Preokretom potopili Novo vrijeme

1. HMNL, 3. kolo

Futsal Dinamo - Novo vrijeme 5 : 2 ( 2 : 1 )

Zagreb. SD Dom sportova Zagreb.

Gledatelja: 400.

Suci: Nikola Jelić i Mario Vecko (oba Varaždin). Treći sudac: Kramar.

Strijelci: 1:0 Prgomet (1.), 1:1 Pulinho (9.), 1:2 B. Gašpar (19.), 2:2 Prgomet (21.), 3 : 2 Mudronja (25.), 4:2 Čekol (29.), 5:2 Mužar (36.).

Futsal Dinamo: Piplica, Badrov, Kanjuh, Čekol, Prgomet, Pavlić, Dragaš, Konsuo, Mužar, Grbeša, Vučković, Mudronja, Bijelić, Novak. Trener: Matija Đulvat.

Novo vrijeme: Bašković, Vuković, Pulinho, Jelavić, Suton, Kazazić, Lasić, Sanz, Musinov, R. Gašpar, B. Gašpar, Ora, Horvath, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Najbolji igrač: Mihovil Prgomet (Futsal Dinamo).

U uzbudljivom susretu punom preokreta i pogodaka Futsal Dinamo je na domaćem terenu pobijedio makarsko Novo vrijeme sa 5:2. Makarani su prekinuli niz od 10 utakmica bez poraza protiv Dinama (8 pobjeda, 2. remija), i na kraju su čestitali domaćinu na pobjedi. Do ovako uvjerljive pobjede Zagrepčani bi teško došli bez šestog igrača koji je „odigrao“ još jednu izvanserijsku utakmicu.

Futsal Dinamo je izvanredno ušao u utakmicu, već u 15. sekundi plavi su do prednosti, Kanjuh je pucao, a Prgomet iz blizine odbijanac pospremio u mrežu Baškovića za 1:0. Bio je ovo jedan od najbržih pogodaka u povijesti Dinama. Uslijedio je pokušaj Makarana, a ukrotio ga je vratar domaćih Piplica. Nova prigoda za domaće bila je u 5. minuti, Prgomet se našao ispred vrata Baškovića, no njegova dva udarca nisu ušla u njegovu mrežu. Na polovini poluvremena došlo je do poravnanja rezultata, Pulinho je ubacio s desne strane za Vukovića koji zabija za 1:1. Čekol je u 15. minuti imao dvije prigode, prvu mu je Bašković obranio, a drugi pokušaj loba nije bio uspješan. Zanimljivo je bilo u 16. minuti, jedna ispucana lopta Baškovića pogodila je u glavu Čekola od koje se ona odbila u gredu gostiju. Gosti su opasno zaprijetili u 17. minuti, ali kombinacija Jelavića i Pulinha nije urodila plodom. Minutu pred odlazak na odmor dogodio se totalni preokret, svoju prigodu iskoristio je Blago Gašpar i tako doveo Novo vrijeme u vodstvo. Početak nastavka bio je repriza početka utakmice, Konsuo se probio po desnoj strani i izvrsno asistirao Prgometu za njegov drugi pogodak na utakmici i novo poravnanje. U 25. minuti dogodio se novi blitzkrieg, nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca Mudronja pogađa i na semaforu je stajalo 3:2. Futsal Dinamo je udvostručio prednost u 29. minuti, udarac Kanjuha brani Bašković, odbijena lopta dolazi do Vučkovića, ali i njegov udarac brani vratar gostiju, no konačni udarac Čekola ipak nije uspio zaustaviti i to je bilo 4:2 za domaću momčad. Prgomet je u 31. minuti imao prigodu za hattrick, ali je Bašković izašao kao pobjednik ovog duela. Nakon toga gosti igraju sa igračem-vratarom, ali je takva igra otvorila prostor za Grbešu i Konsua koji nisu bili precizni. Novo povećanje prednosti domaćih dogodilo se u 36. minuti, nakon odličnog dodavanja lopte Čekola Mužar je u 36. minuti poentirao za konačnih 5:2. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao, a domaćima su nakon ove šokantne utakmice pripala sva tri boda. Iako se sezona tek zahuktava dva poraza Novog vremena u nizu morala bi biti signal momčadi Tea Strunje da bi na utakmicama, koje slijede, trebali igrati bolje.

Jakov Kovačević/arhiva MP