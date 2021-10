PROJEKT KVART PO TVOM – Građani Makarske poslali 276 prijedloga za rješavanje komunalnih problema i podizanje kvalitete života

Iz Grada Makarske zahvalili su svim građanima koji su sudjelovali u projektu „Kvart po tvom, u okviru kojega su proteklih dana poslali svoje prijedloge za rješavanje komunalnih problema i podizanje kvalitete života.

„Dragi sugrađani, 276 vaših prijedloga koje ste nam poslali u sklopu projekta Kvart po tvom najbolji su dokaz da želite biti naši partneri u rješavanju komunalnih problema i podizanju kvalitete života u svakom makarskom kvartu. Želimo biti gradska vlast koja s građanima neće komunicirati samo svake četiri godine na lokalnim izborima nego u kontinuitetu, a projekt participativnog budžetiranja samo je početak novog načina rada i odnosa prema građanima. Među prijedlozima prioritetnih komunalnih akcija za 2022. godinu najveći broj dobili smo od mještana mjesnog odbora Ratac – Zelenka, Bidol – Vrpolje i Istok – Dugiš no to nipošto ne znači da je broj prijedloga iz drugih kvartova zanemariv.

Sve vaše prijedloge pregledat će stručne službe Grada i napraviti selekciju na način da će izdvojiti one koje se uklapaju u manje komunalne zahvate i financijske okvire svakog mjesnog odbora. Konačnu odluku o tome koji će se komunalnih zahvati raditi u vašem kvartu u sljedećoj godini u sklopu projekta participativnog budžetiranja donijet ćete opet vi – Građani, na javnim tribina koje će se u studenom održati na području svakog mjesnog odbora.

Važno je naglasiti da ni oni prijedlozi koji se iz bilo kojeg razloga ne uklapaju u projekt participativnog budžetiranja za koji smo u 2022. izdvojili 1.000.000,00 kuna neće biti zanemareni. Sve ćemo ih dobro proučiti i sagledati druge načine za njihovu realizaciju bilo kroz programe nadležnih odjela ili druge izvore financiranja. Hvala vam na svim vašim prijedlozima za bolji grad! – stoji u objavi na facebok stranici Grada Makarske.

M.P.