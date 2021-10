KK “AMFORA” – Poraženi u Zagrebu

1. HKL, 4. kolo

Bosco – Amfora 94 : 73 (29 : 17, 16 : 13, 28 : 20, 21 : 23)

Zagreb. Dvorana Boško Božić-Pepsi.

Suci: Vedran Vedriš, Marin Kumrić i Marko Milković.

Bosco: Katura 12, Šljivić 12, P. Babić 13, Krapić 3, L. Babić, Macan 1, Krajinović 11, Smolić 13, Linde 5, Tomić 7. Trener: Ivan Tomas.

Amfora: Morris 21, Marcelić 8, Božek 11, Bokšić 11, Pribisalić , Radoš 6, Kos , Han 12, Lovrić 4, Filipetti. Trener: Nenad Videka.

Nakon uvjerljive pobjede nad Dubrovnikom u prošlom kolu, Bosco je dočekao novaka u ligi Amforu iz Makarske. Nakon ove utakmice omjer Bosca je 3 : 1, a Makarani su sa suprotnim učinkom 1 : 3. Početak susreta u dvorani Boško Božić-Pepsi protekao je u izjednačenoj igri , a to je trajalo do prednosti domaćih od 13 : 11. Nakon toga Bosco se odvojio i prvu četvrtinu zaključio rezultatom 27 : 17. Druga četvrtina također je pripala domaćoj momčadi, Amfora je tricom Radoša uspjela doći na 10 koševa zaostatka (35:25), ali se na odmor otišlo sa petnaest koševa prednosti za momčad Ivana Tomasa. Najbolji strijelci u prvom poluvremenu bili su Luka Katura sa devet koševa kod Bosca i Srećko Bokšić s osam kod Amfore. U trećoj četvrtini riješeno je pitanje pobjednika ovog dvoboja, a to se dogodilo kada je Petar Babić tricom odveo Bosco na + 20 (56 : 36). Najprecizniji kod domaćih bili su Smolić i P. Babić sa 13 koševa, a kod gostiju Morris koji je postigao 21 koš. Amfora je imala dobar postotak za 3 koša (11 – 22), ali im je šut iz igre bio ispodprosječan (14 – 32). Osim što je bio najprecizniji Morris je imao i 6 skokova i 5 asistencija.

Rezultati:

Ribola Kaštela – Omiš Čagalj 85 : 70, Jazine Arbanasi – Zapruđe 86 : 68, Hermes Analitica – Dinamo 98 : 80, Samobor – Kvarner 2010 63 : 74, Bosco – Amfora 94 : 73, Dubrovnik – Medveščak 91 : 85

Poredak:

Hermes A. 8, Bosco 7, Dinamo 7, Kvarner 2010 7, Ribola Kaštela 7, Dubrovnik 6, Jazine Arbanasi 6, Zapruđe 5, Amfora 5, Samobor 5, Omiš Čagalj 5, Medveščak 4.

Iduće kolo igra se 23. listopada, a sastaju se:

Amfora – Dubrovnik, Dinamo – Bosco, Kvarner 2010 – Jazine Arbanasi, Omiš Čagalj – Samobor, Medveščak – Ribola Kaštela.

J. Kovačević /arhiva MP