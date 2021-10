RUKOMET – Makarke za bod bolje od Kaštelanki

2. HRL-Jug (žene), 3. kolo

Marina Kaštela – Hoteli Makarska 23 : 24 (12 : 11)

Kaštel Sućurac. SD Sokolana. Bez gledatelja.

Suci: Toni Brkan (Trogir) i Josip Zebić (Kaštel sućurac).

Marina Kaštela: Matijaš, Ćetalov 1, Maleš, Kapović, Perković 1, Matijašević 5, Lijić 7, Civadelić, Lucić, Strmečki 3, Krželj 3, Zebić, Varnica 3. Trener: Josip Lijić.

Hoteli Makarska: Pavlinović 1, Bandur 6, Vujčić, Selak 3, Jurilj, Juričić 5, Ravlić 2, Ivanac, Kajtazi, Ševelj, M. Ravlić, Šalinović 7. Trener: Leona Lendić-Kovačević.

Nakon visokog poraza u prošlom kolu rukometašice Makarske ugodno su iznenadile u ovom, na gostovanju u Kaštelama savladale su domaću ekipu rezultatom 23 : 24. Gošće su povele u prvoj minuti utakmice pogotkom Ravlić, a domaće izjednačile u 3. preko Matijašević. Sve do 20. minute igralo se gol za gol, a minutu potom Ana Šalinović donjela je svojoj ekipi prednost od + 2 (8 : 10). Uporne Kaštelanke preokrenule su do kraja poluvremena rezultat u svoju korist, pa se na odmor otišlo s 12 : 11. Marina Kaštela u 41. minuti ima najveću prednost (20 : 17), no Šalinović, Bandur i Juričić vraćaju stvari na početak. Domaće u 53. minuti pogotkom Krželj ponovo vode s 23:22, novim preokretom i preko Nine Juričić Makarke vode sa + 1 (23 : 24). Nakon toga još se igralo 5 minuta, ali su igračice Leone Lendić Kovačević dobrom igrom u obrani sačuvale svoju mrežu i iz Kaštela se vraćaju sa prvim ovosezonskim bodovima. Ana Šalinović bila je prvo ime susreta, a pored nje visok doprinos pobjedi dale su Nina Juričić i Mia Bandur. Kod domaćih najpreciznija je bila Lea Lijić sa 7 postignutih pogodaka.

Rezultati:

Metković – ŽARK Split 23 : 28, Petason Vranjic – Split 2010 36 : 28, Sinj – Orkan 35 : 31, Marina Kaštela – Hoteli Makarska 23 : 24, Zadar – Knin 30 : 19

Porewdak:

Petason Vranjic 6, Orkan 4, ŽARK Split 4, Marina Kaštela 2, Sinj 2, Split 2010 2, Metković 2, Hoteli Makarska 2, Metković 2, Zadar 2, Knin 0

Iduće kolo igra se 23. listopada, a sastaju se:

Knin – Hoteli Makarska, Orkan – Metković, ŽARK Split – Petason Vranjic, Split 2010 – Marina Kaštela, Zadar – Sinj

Jakov Kovačević / arhiva MP