JADRAN LP I HRVATSKI VITEZ NE DAJU VRH – Urania i dalje zadnja

3. HNL- Jug, 10. kolo

Odigrano je 10. kolo na trećeligaškom jugu, u devet utakmica postignuta su 22 pogotka, a čak njih 5 završilo je rezultatom 1:0. Domaćim momčadima pripalo je sedam pobjeda, gostima tek dvije i to Jadran LP u Otoku i Splitu u Metkoviću. Pločani su i dalje u vrhu, Hrvatski vitez je drugi s utakmicom manje dok Sloga drži treće mjesto. Jadranaši su u Otoku mrežu domaćeg vratara Cvrlje tresli pet puta, a pogotke je postiglo pet različitih igrača. Prije je obrana OSK-a bila gotovo neprobojna, a sad im zabije tko god želi. Hrvatski vitez je minimalno slavio protiv makarskog Zmaja, dovoljno za tri boda i nastavak pobjedničke serije. Josip Butić i njegovi vitezovi imaju najbolju obranu lige, primili su samo 4 pogotka, a ni igra u napadu nije im loša. Iako je u Posedarju postignut samo jedan pogodak utakmica je bila neizvjesna i sadržajna, a pogodak Smorkovića u 35. minuti bio je i konačan rezultat na ne baš dobrom travnjaku igrališta Gordan Demo. Nogometaši Sloge zabilježili su vrlo vrijednu pobjedu protiv Neretvanca koji je tijekom cijelog susreta bio ravnopravan suparnik. Pobjedu Slogi donio je kapetan Marović pet minuta prije kraja susreta za veliku radost njezinih igrača i navijača. Mravinčani su jedina neporažena momčad lige, u idućem kolu gostuju kod Zmaja koji bi im mogao preklinuti niz pozitivnih rezultata. Vodice na svom terenu igraju dobro i pobjeđuju, pogodak vrijedan tri boda postigao je bivši igrač Šibenika Luka Celić, Baškovođani i nakon 10. kola ne znaju za pobjedu, a s tek jednim osvojenim bodom i dalje su usamljeni na zadnjem mjestu prvenstvene tablice. Derbi Cetinske krajine odigrali su Hrvace i Junak, Leo Andrić postigao je za domaće pogodak vrijedan tri boda. Crvenima s Parka mladeži očito leži igralište Iza Vage, a za tri velika boda bio im je dovoljan jedan pogodak. Dobru utakmicu na Lapadu odigrali su GOŠK Dubrovnik i Zadar, a u njoj su spretniji i sretniji bili domaći igrači. U prvom poluvremenu mreže Kristića i Pinčića nisu se tresle, početkom nastavka Jerbić je doveo goste do prednosti. Preokret su režirali Farić i džoker s klupe trenera Lojića Antonio Smrdelj. Zagora je u Unešiću sretno došla do tri boda, Kamen je tijekom susreta bio nadmoćniji te se više igralo na polovini domaćih. Nakon pola sata igre Zagora je povela lijepim pogotkom Bagarića, a za goste je strijelac bio u 86. minuti Kirevski. U 4. minuti produžetka Krajina glavom zabija za 2:1 za veliko slavlje Unešićana. Primorac je u Biogradu potopio Uskok koji igra sve slabije, u 8. minuti kazneni udarac kapetana Klišana Vučemilović-Grgića obranio je domaći vratar Stojanov. Klopp i Nakić su po jednom tresli mrežu Milkovića, a Vodopija dvaput. Kad za Uskok ne igra, Zvonimir Teklić oni obično gube utakmice.

Rezultati:

OSK – Jadran LP 2 : 5, Hrvatski vitez – Zmaj 1 : 0, Sloga – Neretvanac 1 : 0, Vodice – Urania 1 : 0, Hrvace – Junak 1 : 0, Neretva – Split 0 : 1, GOŠK Dubrovnik – Zadar 2 : 1, Zagora – Kamen 2 : 1 , Primorac – Uskok 4 : 0.

Poredak:

Jadran LP 25, Hrvatski vitez (-1) 24, Sloga 22, Split 17, Hrvace 16, GOŠK Dubrovnik 1919 15, Primorac 14, Neretvanac (-1) 14, Neretva 14, Zagora 13, Uskok 13, Junak 12, Zadar 11, Vodice 11, Zmaj 10, Kamen 9, OSK 7, Urania 1

Lista strijelaca

7 – Luka Vodopija, Mario Marović, Krešimir Luetić, Marko Musulin. Mario Marić

6 – Josip Sušić, Ivan Mastelić, Mislav Pezo, Drago Gabrić

5 – Leo Andrić

Iduće kolo igra se u subotu 23. 10.utakmice će započeti u 15 sati, a sastaju se:

Zmaj – Sloga, Urania – Hrvace, Jadran LP – Neretva, Uskok – OSK, Zadar – Primorac, Kamen – GOŠK Dubrovnik, Junak – Zagora, Neretvanac – Vodice

Jakov Kovačević/arhiva MP