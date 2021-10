KAMIČAK ODNIO BODOVE IZ MAKARSKE- Kingtrade poveo, ali gosti preokrenuli rezultat

2. HRL – Jug (Muški), 3. kolo

Kingtrade – Kamičak 23 : 31 (8 : 12)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 20.

Suci: Nives Parađina (Marina) i Stefano Rajković (Split).

Kingtrade: Maslać, Mustapić 1, Jurjević, Lukać 5, Lukin 1, Mirko 5, Lozo, Urlić 5, Brozović 5, Stakić 1, Kujundžić. Trener: Dino Mendeš.

Kamičak: Vučković, Miloš 2, Milun 5, Filipović Grčić, Skakelja 1, Putnik, Zdilar 9, Bilokapić 1, Vukušić 2, L. Milun, Glavurdić, Vučković 5, Gašpar 6. Trener: marko Gazzari.

Sedmerci: Kingtrade 5/7, Kamičak 2/5

Uoči utakmice između Kingtradea i Kamička u Makarskoj gosti su bili favoriti, a to se na kraju i potvrdilo. Sinjani su do pobjede došli zaobilaznim putem, naime domaći su odigrali solidnih dvadesetak minuta, a u tom periodu dobrom obranom i raspoloženim napadačkim akcijama bili su bolji suparnik. Kingtrade je u 1. minuti pogotkom Brozovića poveo s 1:0, a na 1:1 poravnao je Gašpar. Makarani su preko Mirka u 10. minuti imali + 2 (4:2), no do odlaska na odmor nisu tresli mrežu Kamička. Gosti su pogodcima Gašpara i Zdilara preokrenuli rezultat i kraj poluvremena dočekali sa opipljivom prednosti. Od početka drugog djela vodstvo gostiju je raslo i oni su se počeli odvajati te je rezultat u 54. minuti bio 19:28. Do kraja susreta ta prednost se nije povećavala, a konačnih 23:31 najbolji je pokazatelj viđenog na terenu. Zanimljivo je napomenuti da je čak šest igrača postiglo po pet pogodaka, kod Kingtradea Lukač, Mirko, Urlić i Brozović te Milun i Vučković kod Kamička.

Rezultati:

Vodice – Biograd 24 : 32, Jelsa M. – Ardiaei 23 : 33, Split – Krilnik 45 : 26, Korčula – Mokošica 31 : 15, Kingtrade – Kamičak 23 : 31, Opuzen – Trogir II 21 : 14.

Poredak:

Ardiaei 6, Solin 6, Kamičak 6, Split 4, Opuzen 4, Biograd 4, Korčula 4, Vodice 4, Jelsa M. 2, Kingtrade 2, Trogir II 0, Trilj 0, Mokošica 0, Krilnik 0.

Iduće kolo igra se 23. 10, Kingtrade je gost Opuzena.

Jakov Kovačević/arhiva MP