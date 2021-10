DAMIR HOYKA U MAKARSKOJ PREDSTAVIO SVOJ ROMAN „TIZI ENILI: EXPERIMENT„ – Razvijanje talenta i sposobnosti svakog učenika čini svijet boljim mjestom za život

Gradska knjižnica Makarska organizirala je povodom Dana grada predstavljanje romana za djecu i mlade ‘Pustolovine Tizi Enili: Eksperiment’ autora Damira Hoyke.

Nagrađivani hrvatski umjetnik, roman je sinoć, na otvorenom u dvoru Gradske galerije Gojak, predstavio kroz interaktivni razgovor s Anom Duvnjak, ravnateljicom Gradske knjižnice Makarska i učenicima makarskih osnovnih škola, a uvod iz knjige pročita je učenica Zita Žanetić. Brojnu publiku među kojima su uglavnom bili učenici 4. a OŠ oca Petra Perice i 3. b razreda OŠ Stjepana Ivičevića sa svojim učiteljicama i knjižničarkama na početku je pozdravila Antonia Radić Brkan, dogradonačelnica Grada Makarske koja je ujedno i službeno otvorila Mjesec knjige, zaželivši najmlađima puno dobrih knjiga.

Riječ je o prvom romanu planiranoga serijala „Pustolovine Tizi Enili“ koji je namijenjen čitateljima uzrasta od sedam do 18 godina. Damir Hoyka nagrađivani je hrvatski fotograf s više od 30 godina profesionalnog rada koji se odvažio i na pisanje jer to kako je kazao, voli. Do sada je napisao tri knjige, a ova Tizi Enili je prva u nizu koji će se nastaviti u više izdanja.

- Svrha romana je prikazati kako svatko ima sposobnosti da svijet učini boljim mjestom. Roman je nastajao još u doba moje edukacije. Kad god nešto radim, razmišljam kako to mogu napraviti bolje, brže i efikasnije. Tijekom svoga školovanja, a poslije tijekom školovanja svoje tri kćeri konstantno razmišljam što možemo napraviti da bi još bolje mogli učiti, još kvalitetnije apsorbirati znanja te napraviti edukaciju takvom da djeca trče k njoj i školi, a ne da bježe od nje. Svatko ima sposobnosti da učini svijet boljim – naglasio je Hoyka.

Kroz razgovor je otkrio kako je glavna junakinja radoznala desetogodišnja djevojčica Tizi Enili koja pohađa školu u sklopu znanstvenog instituta, kojem je ‘misija’ omogućiti čovječanstvu napredak i kvalitetniji život. U toj se školi, naprednim edukativnim metodama nastoji otkrivati i razvijati individualne sposobnosti svakog učenika te doskočiti problemima zbog kojih mnogi vrhunski talenti zbog slabe edukacije ne razvijaju svoje pune potencijale, istaknuo je Hoyka poručivši učenicima da svatko od njih može biti glavni lik ove knjige ulaskom u ponuđeni eksperiment. Otkrivajući svoje talente i svoje sposobnosti činimo svijet bojim mjestom za život u kojem bi bili sretniji i zadovoljniji.

Janja Glučina/IvoR