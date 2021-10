UMIROVLJENICE MAKARSKE – Počele radionice kukičanja adventskih ukrasa

U organizaciji Matice umirovljenika Makarska počele su radionice kukičanja ukrasa od recikliranih plahti. Ukrasima koje izrade uresit će Kalalargu za Advent, doznajemo od Jadranke Bebe Gaće, predsjednice Matice umirovljenika Makarska.

- Radionice će u našim prostorijama biti svaki utorak do Adventa i to s početkom u 16 sati. Pozivam sve one koji žele da dođu na radionice, ali također i one sugrađane koji nam žele dati materijal, a prvenstveno bi nam trebale bijele plahte – kazala nam je Gaće.

J.Glučina/IvoR