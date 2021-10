DAUP “ORION” ZA DAN GRADA – Promatrali Jupiter iz Makarske zvjezdarnice

Uživali su sinoć svi ljubitelji astrologije, osobito oni mlađi. Više od stotinu sugrađana ulazeći zbog epidemioloških uvjeta u grupama u zvjezdarnicu divilo se sinoć zvjezdama iznad Makarske. Kao i prethodnih godina Udruga DAUP Orion je Danom otvorenih vrata obilježila Dan grada.

- Sinoć je bio pun mjesec i mnogi su očekivali da ćemo upravo njega promatrati. No kada je Mjesec pun on se ne može promatrati, već se to čini kada je napola. Ali svi su sinoć bili oduševljeni ljepotama Jupitera koji je podario prizor kakav se rijetko viđa. Obično se na njemu vidi sedam pruga, a sinoć ih je bilo barem dvostruko više što sam i sam rijetko viđao – kazao nam je Gloryan Grabner, predsjednik DAUP Orion.

J.G./ IvoR