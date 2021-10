GRAD MAKARSKA ORGANIZIRA BOŽIĆNI GRAD 2021. – Na platou Osejava od 27. studenoga 10 kućica po nižoj cijeni nego 2019., za čiji je najam otvoren javni poziv do 3. studenoga

Grad Makarska i ove godine organizira Božićni grad kao i prije pandemije koronavirusa na platou Osejava i to od 27. studenoga ove godine do 9. siječnja 2022. Grad planira i organizirani doček Nove na otvorenom, a bogat program zabave u gradu bit će objavljen uskoro, najavili su to danas na konferenciji za novinare Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti i Matko Lovreta, pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske, zaduženi za organizaciju Božićnog grada 2021. kako je najavila na početku konferencije Ivana Pleić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol.

- Radno vrijeme će biti prilagođeno epidemiološkim uvjetima i propisanim mjerama. Za najavljen bogat program osigurano je 400 000 kn, a 2019. je taj iznos bio oko 500 000 kn – kazao je Dražen Kuzmanić. Najavio je kako će u Božićnom gradu biti jedna pozornica i zabavni sadržaji kao što su luna park te ugostiteljske i trgovačke kućice. Klizalište će biti iste površine od 300 metara četvornih te deset kućica, bez velike kuće. Novost je i radno vrijeme, tražit će se da radno vrijeme počne u poslijepodnevnim satima, a tijekom vikenda i praznika od jutra. – Trudimo se u uvjetima koji jesu i sukladno financijskim mogućnostima da bude ovogodišnji program Božićnog grada najbolji do sada, a program ćemo uskoro predstaviti – istaknuo je Kuzmanić.

Pročelnik Matko Lovreta je najavio javni poziv za luna park i 10 kućica u Božićnom gradu te jednu ugostiteljsku kućicu u Velikom Brdu što je novost ovogodišnjeg adventa. – Imamo 2 javna poziva za kućice ugostiteljstva i trgovine te postavljanje luna parka. Javni poziv već je na oglasnoj ploči i otvoren je od danas, a rok za dostavu ponuda je 3. studenoga do 13 sati bez obzira na način dostave ponude. Cijene kućica su smanjene u odnosu na 2019. zbog pandemije koronavirusa; pa je tako cijena velike kućice 2,8x 2,8” za ugostiteljstvo 3000 kn, za trgovačku djelatnost je ova kućica 1000 kn plus PDV. Cijena kućice dimenzija 2,8×2,35 za ugostiteljstvo je 2000 kn, a za trgovačku djelatnost kućica istih tih dimenzija je 750 kn plus PDV.

Novost je i ta što nismo točno po broju definirali koje su kućice za ugostiteljsku, koje za trgovačku djelatnost i bilo tko se može javiti za bilo koju kućicu, a ovisno o namjeni će ovisiti početna cijena zakupa. Želim također reći kako je novost i ta što ćemo imati ove godine i u Velikom Brdu na Trgu sv. Jerolima u malom parku jednu kućicu većih dimenzija za ugostiteljsku djelatnost, po cijeni cijeni od 1.500 kn. Zakup površine za postavljanje luna parka određen je na 4.000 kn plus PDV. Otvaranje ponuda je planirano za 4.11.i to u 12.30 sati za luna park i u 13 sati za kućice. U slučaju da bude više zainteresiranih koji su aplicirali za istu kućicu planirano je javno nadmetanje 5. studenoga.

Radno vrijeme u Božićnom gradu će sukladno uvjetima biti od 10 do 23 sata, osim za vikend, odnosno petak, subotu i nedjelju kao i državne praznike kada je do 24 sata, s tim da svi zakupci mogu raditi i jedan sat kraće od završetka radnog vremena, na Božić ne moraju raditi – naglasio je Lovreta.

J.Glučina / IvoR