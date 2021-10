NOVO VRIJEME – Pogotkom Kazazića u zadnjoj minuti izbjegli poraz

1. HMNL, 4. kolo

Novo vrijeme – Universitas 3 : 3 (1 : 3)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 200.

Suci: Edo Vulić (Split) 6,5 i Mateo Šimunov (Zadar) 6,5. Treći sudac: Duvnjak. Delegat: Grabovac.

Strijelci: 0:1 Kosor (13.), 0:2 Šuljić (17.), 0:3 Sučić (18.), 1:3 Jelavić 19.-KU), 2:3 Jelavić (29.), 3:3 Kazazić (40.).

Novo vrijeme: Herceg 5, Pulinho 6,5, Jelavič 7,5, Kazazić 7, B. Gašpar 6, Vuković 6, Suton 6, Lasić -, Sanc 5,5, Musinov 6,5, R. Gašpar -, Ora -, Horvath 5,5, Bašković 6,5. Trener: Teo Strunje 6,5.

Universitas: Jukić 8, Juretić 7, Čule 6,5, Tustonjić 7, Sučić 7,5, Crnjac 6,5, Kljunak 6,5, Kosor 7, Radmilo -, Šuljić 7,5, Miliša 6,5, Pavlović -, Mijić 6,5. Trener: Hrvoje Budimir 7.

Žuti kartoni: Jelavić (16.), Mijić (38.).

Igrač utakmice: Ivo Jukić.

Novo vrijeme i Universitas odigrali su u Makarskoj susjedski derbi koji je završio bez pobjednika, prvo poluvrijeme pripalo je splitskim „studentima“ dok je drugo otišlo na stranu domaće momčadi. Kod momčadi Tea Strunje u prvom dijelu utakmice nije bilo agresivnosti, napad je bio neorganiziran, a obrane kao da nije ni bilo, te njihove slabosti iskoristili su gosti i olako poveli sa 0:3. A na početku utakmice to se nije moglo naslutiti, već u 3. minuti pokušaj Pulinha zaustavio je Jukić. Horvath se u 6. našao u dobroj prigodi, ali nije bio precizan, gosti su u istoj minuti mogli do pogotka, no Mijić je bio neprecizan. Sučić je u 10. minuti pogodio vratnicu Hercega, a u kontranapadu Jukić je zaustavio pokušaj Kazazića. Sučiću se revanširao Kazazić kada je s 3-4 metra zatresao okvir vrata Universitasa. Potom slijedi pad u igri Makarana, Kosor se u 13. minuti oslobodio svog čuvara i sa 4-5 metara pospremio loptu u mrežu Hercega za 0:1. Domaći se još nisu bili oporavili od početnog šoka, a na semaforu je svjetlilo 0:2, nakon što je obranio udarac Pulinha Jukić šalje dugu loptu pred vrata domaćih koju prima nečuvani Šuljić koji udvostručuje vodstvo gostiju. Splićani do visokih 0:3 dolaze u idućoj minuti, nakon izvedenog auta Sučić glavom prebacuje neopreznog Hercega za novi šok domaćina. Nadu Novom vremenu donio je Jelavić u 19. minut, Sučić je igrao rukom u kaznenom prostoru , a Jelavić je bio precizan sa 6 metara za 1:3.

Početak nastavka donio je prvu priliku domaćim igračima, ali je Jukić i ovoga puta zaustavio udarac Kazazića. Trener Makarana čestim izmjenama pokušavao je naći najraspoloženije igrače, ali to mu nije baš polazilo za rukom. Šuljić je mogao do drugog pogotka u 23. minuti, ali je pucao tik uz desnu vratnicu Baškovića koji je branio drugo poluvrijeme. Nakon što je Kosor u 28. minuti propustio vratiti prednost svoje momčadi na + 3 domaći su u 29. došli na – 1., Jelavićev snažan i precizan udarac završio je iza leđa Jukića za 2:3. Trener domaćih od 37. minute krenuo je na sve ili ništa igrajući s Musinovim kao vratarem igračem, a taj rizik donio mu je poravnanje rezultata u zadnjoj minuti utakmice. U igri 5 na 4 Pulinho je u 39. zatresao vratnicu Jukića, a u 40. je Kazazić s lijevog boka provukao loptu između vratnice i Jukića za 3:3. Tek što se krenulo s centra Novo vrijeme moglo je doći do velikog preokreta kada se Kazazić našao sam ispred Jukića, ali je umjesto mreže naciljao gredu gostiju. Na kraju su gosti osvojili veliki bod igrajući bez najboljih igrača Gotovca i Bajrušovića, a kod domaćih se vidi da još moraju raditi na uigravanju momčadi, a ni Suton, B. Gašpar, Sanc i Musinov još nisu pokazali da su prava pojačanja.

J. Kovačević / Ž.Kovačić