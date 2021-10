ZMAJ I SLOGA – Podijelili bodove

3. HNL-Jug, 11. kolo

Zmaj – Sloga 1 : 1 (0 : 1)

Makarska. Igralište na GSC-u. Gledatelja : 50.

Sudac: Christian Vrdoljak (Opatija) 5,5. Pomoćnici: Vidović i Proso.

Strijelci: 0 : 1 Marović (19.), 1 : 1 Rašić (57. – 11 m).

Zmaj: Bartulić 6, Mihanović 6 (od 83. Božić -), Lozina 6, Šalinović 6,5, Rudelj 6,5 (od 71. Gojak -), Okić 6, Sokol 6,5 (od 83. Mihalj -), Bauk 6,5, Rašić 7, Rakić 6,5 (od 83. Čović -). Trener: Vik Lalić 6,5.

Sloga: Brdar 6,5, Andabaka 6,5, Boljat 6,5 (od 63. Katić 5), Gotovac 6.5 (od 83. Beović -), Boban 7, Marović 7,5, Pezo 6 (od 63. Pranjić 6), Vekić 7 (od 63. Copić 6,5), Vuković 6,5, Valenti 6 (od 72. Blažević -). Trener: Boris Pavić 7.

Crveni kartoni: Marin Božić (Zmaj, 90+3) zbog udaranja protivničkog igrača, Toni Katić (Sloga, 90+3) druga opomena, Jadran Roguljić (Sloga, 90+3).

Najbolji igrač: Mario Marović.

Zmaj nije uspio nanijeti prvi ovosezonski poraz Slogi, a zahvaljujući dobrim obranama nije bilo odveć izglednih prilika za pogotke. Igrači oba kluba krenuli su borbeno i napadački, a već u 3. minuti prijete gosti preko Vukovića koji nije bio precizan. Zmaj je uzvratio u 12. minuti preko Šalinovića čiji je udarac sa 16-17 metara vratar gostiju Brdar izbacio u korner. Sloga je do rezultatske prednosti došla u 19. minuti, Marović je s lijevog boka poslao visoku loptu pred vrata Zmaja, a ona je iznenadila vratara Bartulića i završila u njegovoj mreži. Je li Marović htio pucati ili centrirati teško je znati, no domaći su morali krenuti sa centra. Mihanović se u 27. minuti probio po lijevom boku, ali je lopta otišla uz desnu vratnicu brdara. Do kraja prvog poluvremena nije bilo izglednijih prigoda za pogotke pa se na odmor otišlo vodstvom gostiju. U nastavak susreta igrači Vika Lalića krenuli su agresivnije i odlučnije, a takvom igrom poravnali su rezultat u 57. minuti. Valenti je u svom kaznenom prostoru prekršajem zaustavio Rudelja i sudac Vrdoljak opravdano je dosudio kazneni udarac za „crvene“. Kapetan Zmaja Danijel Rašić bio je precizan s 11 metara i poravnao na 1:1. Brojnim izmjenama treneri Lalić i Pavić pokušavali su doći do nadmoći na terenu, ali njihovi pričuvni igrači nisu puno pokazali. Na kraju jednim bodom nisu zadovoljni domaći koji se bore da odmaknu sa začelja ljestvice, a ni gosti koji se bore za vrh. U zadnjim sekundama sudačke nadoknade došlo je do ružnih scena na Gradskom sportskom centru, najprije je Božić grubim startom oborio Katića i radi toga dobio izravni crveni karton, Katić ga je pokušao udariti nogom sa terena pa je i on pocrvenio. U gužvu se umješao i fizioterapeut Sloge Jadran Roguljić koji je udario Božića pa je i on bio isključen, a nakon toga došlo je do naguravanja igrača jedne i druge momčadi. Najviše zahvaljujući treneru gostije Borisu Paviću strasti su se smirile, dok se sudac Vrdoljak nije najbolje snašao prilikom ovih ružnih scena.

