PREDSJEDNIK MILANOVIĆ NA SVEČANOJ SJEDNICI GRADA MAKARSKE – Korak po korak treba mijenjati urbanizam nabolje

Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske svojom nazočnošću uveličao je danas svečanost proslave Dana grada Makarske.Predsjednika Milanovića i njegove suradnike, izaslanike Vlade i Sabora, gradonačelnike i načelnike, goste i uzvanike na početku su pozdravili predsjednica Gradskog vijeća Gordana Muhtić i gradonačelnik Zoran Paunović.

- Davne 1865. trebalo je mnogo hrabrosti i odlučnosti da se progovori hrvatski jezik. Tog 24. listopada u Makarskoj je prvi put umjesto talijanskog jezika koji je favorizirala austrijska uprava progovoreno hrvatskim jezikom. Onodobno Općinsko vijeće donijelo je odluku kojom „jezik hrvatski biva jezik službeni”. U čast na taj veliki dan, na don Kažimira Ljubića i vijećnike Obćinskog vića, prije 28 godina, za Dan grada je odabran ovaj datum – 24. listopada – podsjetila je predsjednica Gordana Muhtić. Istaknula je kako su Makarani uvijek znali braniti svoje i odabrati dobro.

- Smjelost, hrabrost i drugačiju viziju života od one koja im se nametala imali su Makarani i ljudi Makarskog primorja i kada su ustali protiv fašističke okupacije. Puno puta su Makarani stali u obranu dobra i pravde u povijesti našeg grada. U novijoj povijesti bilo je to u sklopu antifašističkog pokreta koji je imao neprocjenjivu ulogu u hrvatskoj povijesti kao i u Domovinskom ratu u kojem su se 156. brigada HV-a i svi naši branitelji izborili za samostalnost i neovisnost Republike Hrvatske i velika im hvala na tome – naglasila je Muhtić

- Zaljubio sam se u ovaj obalni pejzaž i u prostor sam ušao s velikim respektom i željom da ga što više sačuvamo – ovim citatom našeg arhitekta Ante Rožića kojem je na sjednici posthumno dodijeljena Povelja počasnog građanina gradonačelnik Zoran Paunović počeo je svoj prigodan govor.

- Današnja Makarska ne izgleda ni približno onako kako je vjerujem on to zamišljao… Krenuli smo u krivom smjeru, usvojili loše prostorne planove. Stihijski masovni turizam nas godinama polagano uništava. I to se mora promijeniti – poručio je gradonačelnik Paunović.Naveo je kako su prije dva dana u Novom Vinodolskom dodijeljene nagrade za Najbolji hrvatski grad u više kategorija, ali nažalost tu našeg grada nije bilo ni u širem izboru.

- I to smo počeli mijenjati. Pozvali smo struku. Dali smo im priliku da naš grad napravimo boljim, s više zelenih javnih prostora u funkciji građana. Upravo zato inzistiram na dobro promišljenoj arhitekturi koja će služiti na ponos budućim generacijama, onako kako je to radio arhitekt Rožić.

Promjene koje smo pokrenuli vode nas u tom pravcu. One su u ovom trenutku nepopularne i bolne, ali su ujedno i nužne i dugoročno će se pokazati boljim za naš grad. Od svih sugrađana zahtijevaju strpljenje i razumijevanje s ciljem da naš grad opet postane biser Mediterana – Makarska kojom se svi ponosimo – naglasio je gradonačelnik Paunović.

Prigodnim riječima Makaranima je Dan grada čestitao predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

- Vi možete puno i napravili ste puno. Vaše generacije prije vas, vaše majke, vaši očevi, vaši prethodnici. Naravno da ima grešaka, naravno da ovo nije sjajno i da postoje urbanistički uzornija mjesta od Makarske, ali i puno, puno lošija – naglasio je predsjednik Milanović. Navodeći kao gore primjere Italiju i Španjolsku kazao je: – Uvijek može gore. Ovo ovdje su male oscilacije, mali ožiljci i velikim idejama i revolucionarnim zanosom nećete napraviti ništa. Idite korak po korak Popravljajte ono što mislite da je pogrešno, gradite ispravno i ne možete pogriješiti. Na pravom ste putu. Ovo je mala, a relativno bogata sredina gdje su resursi izdašni i nema ni jednog razloga da se ne živi odlično. To nije zasluga ni jedne političke stranke nego generacije vaših predaka. Makarani su uvijek znali braniti grad, ali treba ga sagraditi i sačuvati. Uzimajte EU fondove i malim, ali odlučnim koracima naprijed da ne napravite štetu, a da se opet stvari mijenjaju – naglasio je među ostalim predsjednik Zoran Milanović.

Dan grada Makarske prigodnim obraćanjem čestitali su izaslanik Vlade RH, dožupan Splitsko- dalmatinske županije Ante Šošić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Jure Brkan, saborski zastupnik, gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević, a među nazočnim uzvanicima bio je nazočan i počasni građanin Grada Makarske general Rahim Ademi.

Za rođendana Grada učenici OŠ oca Petra Perice i učenici OŠ Stjepana Ivičevića uručili su gradonačelniku Paunoviću prigodne darove.

Posthumno arhitektu i urbanisti Anti Rožiću Povelja počasnog građanina

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Makarske posthumno je obitelji Rožić, nedavno preminulom arhitekti i urbanisti Ante Rožića uručena Povelja počasnog građanina i plaketa Grb grada Makarske. Na slavan put arhitekta koji je obilježio vizuru Makarske podsjetila je Gordana Muhtić, predsjednica Gradskog vijeća koja je naglasila kako je arhitekt i urbanist Ante Rožić Makarskoj i Makarskom primorju ostavio u nasljeđe rješenja koja su svijetli putokaz kako arhitektura može biti humana i u funkciji grada i građana. Priznanja Grada Makarske su supruzi Ini Rožić i sinu Igoru Rožiću uručili gradonačelnik Zoran Paunović i zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan, a na najvišem priznanju zahvalio je sin arhitekta Rožića.

Klapa Fjoret je pridonijela svečarskom ozračju ove sjednice, nakon koje je upriličen koktel dobrodošlice.

Janja Glučina / IvoR