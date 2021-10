GUSTO NA VRHU – Sloga i dalje neporažena

3. HNL- Jug, 11. kolo

Odigrano je 11. kolo na trećeligaškom jugu. Domaće momčadi upisale su dvije pobjede, pet susreta završilo je neodlučnim rezultatom dok su jednu utakmicu dobili gosti. U devet odigranih utakmica postignuto je tek 11 pogodaka, a to je najmanje u dosadašnjem djelu prvenstva. Jadran LP je poražen na domaćem terenu od Neretve pa se neretvanski derbi neće pamtiti po dobrom nogometu. Nespretna reakcija kapetana domaćih Nikolca koji je u 33. minuti pospremio loptu u vlastitu mrežu donijela je Pločanima neočekivani poraz. Zmaj nije uspio zaustaviti jesenski uzlet Sloge, a po viđenom na travnjaku GSC Makarska podjela bodova najrealniji je ishod ove utakmice. Nažalost, više od igre pamtit će se ružne scena koje smo vidjeli na samom kraju ovog susreta. Nakon pobjede nad Hrvatskim vitezom momčad Neretvanca unatoč boljoj igri svih 90 minuta nije došla do tri boda. Plave s Podvornice u vodstvo je doveo Čuljak, a veliki bod Vodicama donio je Marić kada je u 67. minuti zatresao mrežu domaćih. Split i Hrvatski vitez u Parku mladeži su podijelili bodove, a mreže Mikačića i Jurjevića ostale su prazne. Junak i Zagora u Sinju su također odigrali 0 : 0, a dolazak Mirka Labrovića na klupu Sinjana još ne donosi bolje igre i rezultate. Kamen je došao do nove velike pobjede, pogodak odluke djelo je Marina Jonjića koji je u 4. minuti pogodio za ispostavilo se konačan rezultat. Tvrdu utakmicu vidjeli su gledatelji podno kliške tvrđave, no domaći su na kraju uspjeli doći teške ali vrijedne pobjede. Vrlo borbenu i neizvjesnu utakmici odigrali su u Baškoj Vodi Urania i Hrvace, obje momčadi iskoristile su po jednu prigodu i osvojile po bod. Nakon osam kola Baškovođani su sa novim trenerom Željkom Kalcem zaustavili dugi niz poraza. Na Stanovima su Zadar i Primorac odigrali županijski derbi, ali se i ovaj put pokazalo da je stariji brat bio uspješniji.

Rezultati:

Jadran LP – Neretva 0 : 1, Zmaj – Sloga 1 : 1, Neretvanac – Vodice 1 : 1, Split – Hrvatski vitez 0 : 0, Junak – Zagora 0 : 0, Kamen – GOŠK Dubrovnik 1 : 0, Uskok – OSK 1 : 0, Urania – Hrvace 1 : 1, Zadar – Primorac 2 : 0

Poredak:

Jadran LP 25, Hrvatski vitez 25, Sloga 23, Neretvanac 18, Split 18, Neretva 17, Hrvace 17, Uskok 16, GOŠK Dubrovnik 15, Primorac 14, Zadar 14, Zagora 14, Junak 13, Kamen 12, Vodice 12, Zmaj 11, OSK 7, Urania 2

Lista strijelaca:

8 – Mario Marović

7 – Luka Vodopija, Krešimir Luetić, Marko Musulin, Mario Marić

6 – Josip Sušić, Ivan Mastelić, Mislav Pezo, Drago Gabrić

5 – Leo Andrić, Zvonimir Teklić

Iduće kolo igra seu srijedu, 27. listopada, Zmaj gostuje u Vodicama , a još se sastaju:

Neretva – Hrvatski vitez, Sloga – Split, Hrvace – Neretvanac, Zagora – Urania, GOŠK Dubrovnik – Junak, Primorac – Kamen, OSK – Zadar, Jadran LP – Uskok.

J. Kovačević/IvoR