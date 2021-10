VODICE I ZMAJ – Makarani u gostima podijelili bodove

3. HNL – Jug, 12. kolo

Vodice – Zmaj 2 : 2

Vodice. Igralište ŠC Račice. Gledatelja: 70.

Sudac. Mišo Krešić (Metković) 7. Pomoćnici: Radonić i Babić.

Strijelci: 0:1 Rašić (14. – 11 m), 1:1 Celić (67.), 1:2 Kovačić (75.), 2:2 Lozina (87 .– AG).

Vodice: Mihaljević 7, Spahija 6,5, Šestan 6, Prpić 6,5, Araujo Oliveira Santos 5 (od 46. Marić 7), Sušić 6 (od 56. Guilherme 6,5), Šestan 6 (od 56. Gulam 6,5), Markota 6,5, Pandža 6 (od 79. Španja -), Petričević 6 (od 79. Ledenko -). Trener: Elvis Asić 6,5.

Zmaj: Bartulić 6,5, Mihanović 6, Lozina 6, Kovačić 7,5, Rudelj 7, Okić 6,5, Sokol 6,5 (od 77. Antunović -), Bauk 7, Rašić 7, Rakić 6 (od 72. Serdarević -). Trener: Vik Lalić 7, Šalinović

Najbolji igrač: Miro Kovačić.

Derbi začelja 12. kola 3. HNL-Jug odigrale su Vodice i Zmaj, a nakon borbene i neizvjesne utakmice svakoj momčadi pripao je po jedan bod. Gosti su bolje otvorili utakmicu i već u 11. minuti imali su izglednu prigodu za pogodak, no udarac Rudelja obranio je domaći vratar Mihaljević. Makarani su do početne prednosti došli u 14. minuti, obrana domaćih prekršajem je u svom kaznenom prostoru zaustavila Kovačića i sudac Krešić opravdano je pokazao na bijelu točku. Kapetan „crvenih“ Danijel Rašić bio je precizan s 11 metara, lopta je otišla u jednu a Mihaljević drugu stranu za 0:1. Tri minute potom gosti su mogli udvostručiti prednost , Rudeljev udarac sa petnaestak metara Mihaljević je izbacio u korner. Vodice su zaprijetile tek u 21. minuti, pred vratima Bartulića našao se Araujo koji glavom puca iznad grede Bartulića. Do odlaska na odmor izrazitijih prigoda nije bilo, a i početak nastavka pripao je igračima Vika Lalića. Okić se u 52. našao sam ispred domaćeg vratara koji zaustavlja njegov udarac. Celić mu se revanširao u 57. kada je iz izgledne prigode bio neprecizan. Kovačić kod gostiju i Gulam u 66. nisu bili precizni. Domaći su poravnali rezultat u 67. minuti, asistent je bio Petričević a Celić strijelac za 1:1. Makarani su po drugi put došli do prednosti u 75. minuti, nakon udarca iz kuta snalažljivi Kovačić posprema loptu u mrežu Mihaljevića za 1:2. Vodice su do boda došle u 87. minuti, nakon ubačaja s lijevog boka nespretni Lozina posprema loptu u vlastitu mrežu za konačnih 2 :2. Sa osvojenim bodom zadovoljniji mogu biti domaći, a gosti će zasigurno žaliti za dva izgubljena.

Na isteku sudačke nadoknade napadač domaćih Celić pao je u kaznenom prostoru Zmaja, i sa tribina se vidjelo da je pokušao prevariti suca Krešića i iznuditi kazneni udarac. Sudac je ispravno postupio i nije nasjeo na simuliranje , ali je nakon kraja utakmice imao neugodnosti od strane igrača, uprave i navijača domaćeg kluba. Pored njega i njegovih pomoćnika uvredama i prijetnjama nije bio izuzet ni delegat utakmice Ante Jelavić, a ni organizacija utakmice nije bila dobra. U ograđeni dio terena ušli su i gledatelji koji na to nemaju pravo, a što se događalo u službenim prostorijama kluba nismo uspjeli vidjeti.

Također treba napomenuti kako na ovoj utakmici nije bilo četvrtog suca i to je veliki propust sudačke organizacije, a također se treba zapitati trebaju li na utakmicama ove lige biti delegiran sudac sa krajnjeg juga Hrvatske (Vitaljina).

Trener Zmaja Vik Lalić: – Nisam zadovoljan osvojenim bodom jer smo po igri trebali osvojiti sva tri. Bila je ovo za nas zahtjevna utakmicu koju smo bolje otvorili, a do odlaska na odmor trebali smo postići još koji pogodak. Iako smo dva puta bili u prednosti u završnici nismo pokazali pravi karakter, puno prilika smo promašili i na kraju radi toga bili kažnjeni.

Trener Vodica Elvis Asić: – Nikad nisam zadovoljan osvojenim bodom na domaćem terenu. Bila je ovo teška utakmica za Vodice, nedostajali su nam četiri igrača, no i pored bili smo blizu pobjede. Bilo je trenutaka kada nismo dobro igrali, ali kad su se moji igrači vratili nakon dva zaostatka zaslužuju pohvale. Zmaj ima jako kvalitetne igrače, i za očekivati je da će u idućim utakmicama igrati još bolje i popraviti svoj plasman na tablici.

Jakov Kovačević/IvoR