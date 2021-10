NOGOMET I FUTSAL – Jadran LP sam na vrhu, Novo vrijeme gostuje u Šibeniku

3. HNL-Jug, 12. kolo

Trećeligaši su odigrali utakmice 12. kola, a na devet postignuta su čak 33 pogotka. Domaće momčadi upisale su sedam pobjeda dok su dva susreta završila neriješenim rezultatom. Sloga je iskoristila poraz vitezova i visokom pobjedom nad Splitom skočila na drugo mjesto uz tri pogotka prvog strijelca lige Marija Marovića. Marović je sva tri zgoditka postigao glavom iz peterca, što se vrlo (ili nikako) ne događa na utakmicama bilo koje lige. U derbiju začelja Vodice nisu iskoristile prednost domaćeg terena, a s osvojenim bodom protiv Zmaja moraju biti zadovoljni. Vodičani su nezadovoljni suđenjem Krešića koji je po njihovom mišljenju olako dosudio kazneni udarac za makarski klub, a za njih nije u 90. minuti. Diglo je to strasti pa su se suci spašavali bijegom u svlačionicu, a morala je uredovati i policija. I odmah da razjasnimo, kazneni udarac za „crvene“ bio je toliko očit da bi ga sudio i trener domaćih, a njihov igrač Celić ne samo što je pokušao prevariti suca padom u kaznenom prostoru Zmaja već je trebao dobiti žuti karton koji bi mu bio isključujući. Igrači Vika Lalića odigrali su dobru utakmicu, a da su iskoristili još poneku priliku kući bi se vratili sa sva tri boda. Neretva je u dva zadnja kola savladala dvije vodeće momčadi lige, Jadran LP u prošlom kolu u gostima i u ovom Hrvatski vitez. Na igralištu Iza Vage sve je viđeno u prvom dijelu nadmetanja, točnije u prvih nešto više od pola sata. Buhač i Anković (u 14. i 18.) doveli su domaće u vodstvo, konačni rezultat postavio je prvi strijelac Hrvatskog viteza Torbarina u 34. minuti. Nogometaši Zagore s lakoćom su izišli na kraj i visoko pobijedili vrlo blijedo izdanje gostiju iz Baške Vode. Urania bez Sikire i Pejkovića nije imala puno izgleda u Unešiću, no vidi se ruka novog trenera Željka Kalca koji je uručio jednosmjernu kartu većini igrača iz Francuske. Pločani nisu propustili osvojiti tri boda protiv Uskoka s kojima su i dalje vodeći klub na trećeligaškom jugu. Klišani i nisu bili loši koliko pokazuje rezultat, ali protiv raspoloženog Kalfića koji im je tri puta tresao mrežu nisu mogli. Hrvace su nadigrale mladi sastav iz Opuzena, nakon vodstva Neretvanca ukazao se Leo Andrić i preokrenuo rezultat u korist svoje momčadi. Utakmica na Golim brdima između OSK-a i Zadra imala je dva potpuno različita poluvremena, Zadranima je pripalo prvo rezultatom 0:3. Očekivao se još jedan potop Otočana, ali se to ipak nije dogodilo, u nastavku su domaći smogli snage i pet minuta prije kraja preko Vulete poravnali rezultat ove infarktne utakmice. Primorac je u Biogradu s minimalnih 1:0 savladao Kamen, GOŠK je u Dubrovniku savladao Junak i izbio na sedmo mjesto prvenstvene ljestvice.

Rezultati:

Sloga – Split 4 : 1, Vodice – Zmaj 2 : 2, Jadran LP – Uskok 5 : 0, Neretva – Hrvatski vitez 2 : 1, Zagora – Urania 3 : 0, Hrvace – Neretvanac 3 : 1, OSK – Zadar 3 : 3, Primorac – Kamen 1 : 0, GOŠK DUBROVNIK 1919 – Junak 2 : 0

Poredak:

Jadran LP 28, Sloga 26, Hrvatski vitez 25, Neretva 20, Hrvace 20, Neretvanac 18, GOŠK Dubrovnik 18, Split 18, Zagora 17, Uskok 16, Zadar 15, Junak 13, Vodice 13, Kamen 12, Zmaj 12, OSK 8, Urania 2

Lista strijelaca:

11 – Mario Marović

7 – Luka Vodopija, Leon Andrić, Krešimir Vuletić, Marko Musulin, Mario Marić

6 – Josip Sušić, Ivan Mastelić, Mislav Pezo, Drago Gabrić

Iduće kolo igra se u subotu 30. listopada, Zmaj je domaćin Hrvacama, utakmica na GSC-u Makarska započet će u 15 sati.

FUTSAL – Novo vrijeme gostuje u Šibeniku

Vikend pred nama donosi utakmice 5. kola 1. HMNL. Danas i sutra odigrat će se po dvije utakmice, prvo će večeras na parket izaći Šibenik 1983 i makarsko Novo vrijeme, a potom će uz TV prijenos svoju utakmicu odigrati Futsal Pula i Crnica. Subota donosi dvije utakmice u isto vrijeme, igrat će Vrgorac i Alumnus te Universitas i Square. Susret između Futsal Dinama i Olmissuma je odgođen zbog nastupa Omišana u UEFA Futsal Ligi prvaka.

Utakmica između Šibenik 1983 i Novog vremena igra se danas u dvorani Baldekin, a započet će u 18 sati.

J. Kovačević/arhiva MP