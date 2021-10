ŠIBENIK 1983 I NOVO VRIJEME – Podijelili bodove

1. HMNL, 5. kolo

Šibenik 1983 - Novo vrijeme 5 : 5 ( 2 : 3 )

Šibenik. SD Baldekin. Gledatelja: 150.

Suci: Mislav Đeko i Krešimir Grgurević. Treći sudac: Dino Kramar. Delegat: Igor Vojković.

Strijelci: 1:0 Jurković (5.), 1:1 Pulinho (6.), 2:1 Šućur (9.), 2:2 Pulinho (16.), 2:3 Musinov (19.), 3:3 Šućur (29.), 3:4 Suton (37.), 4:4 Knežević (37.), 5:4 Jurić (39.), 5:5 Suton (40.)

Šibenik 1983: Jarmanović, Knežić, Jurković, Jurjević, Knežević, Pehar, Šućur, Matković, Jurić, Knez, Palavara, Škugor, Imširević, Milišić. Trener: Andrija Bakula.

Novo vrijeme: Bašković, Vuković, Pulinho, Jelavić, Suton, Kazazić, Lasić, Sanz, Musinov, R. Gašpar, Ora, B. Gašpar, Horvath, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Žuti kartoni: Knežić (32.), Škugor (40.), Sanz (33.), Gašpar (38.).

Najbolji igrač: Zvonimir Šućur.

Prvi međusobni prvenstveni susret u 5. kolu 1. HMNL odigrali su Šibenik 1983 i makarsko Novo vrijeme, a nakon kvalitetne i neizvjesne utakmice podijelili su bodove. Pobjeda je mogla otići na jednu i drugu stranu jer su se momčadi stalno izmjenjivale u vodstvu te na kraju i domaći i gosti mogu žaliti što nisu osvojili sva tri boda. Već u drugoj minuti prigodu su imali gosti, no Kazazić nije bio precizan. Šibenčani su svoju iskoristili i u 5. minuti Jurković posprema loptu u mrežu Baškovića za 1:0. Prednost domaćih nije dugo trajala, Pulinho se driblingom oslobodio svog čuvara i zabio za 1:1. Minutu potom iskazao se Bašković kada je sjajnom obranom zaustavio udarac Jurkovića. Domaći u 9. minuti ponovo vode, nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Jurjević usamljeni Šućur bez problema je pogodio mrežu Makarana za 2:1. Do drugog poravnanja rezultata igrači Tea Strunje dolaze u 16. minuti kada je nakon solo prodora Pulinho s 10 – 12 metara lijevom nogom zatresao mrežu Jarmanovića za 2:2.Do potpunog preokreta dolazi u 19. minuti , Musinov je bio strijelac za 2:3 što je bio i krajnji rezultat prvog poluvremena. Momčad Andrije Bakule izjednačila je u 29. minuti, asistent je bio Knežević, a Šućur po drugi put strijelac za 3:3. Nakon toga iskazali su se vratari Jarmanović i Herceg koji su obranili udarce Sutona i Matkovića. Makarani po drugi put dolaze do prednosti u 36. minuti kada Suton poentira za 3:4. Domaći se brzo vraćaju u igru kada Jurić u ulozi vratara-igrača dodaje loptu Kneževiću koji pogađa za 4:4. Sa bodom nije bila zadovoljna ni jedna ni druga momčad pa su nastavili igrati sa vratarom u polju, Šibenik 1983 to koristi u 39. minuti kada Jurić šalje loptu u prazna vrata gostiju za 5:4. U posljednjoj minuti novo vrijeme ipak dolazi do boda kada Suton na dodavanje Kazazića pogađa za konačnih 5:5.

Jakov Kovačević /ŽK