ZMAJ S HRVACAMA NERIJEŠENO – Sudac Pavić teško oštetio Makarane

3. HNL –Jug, 13. kolo

Zmaj - Hrvace 2 : 2 ( 0 : 2 )

Makarska. Igralište GSC-a Makarska. Gledatelja: 50.

Sudac: Teo Pavić (Split) 5. Pomoćnici: Sarić i Čalo.

Strijelci: 0:1 Škarić (24.), 0:2 Andrić (28. – 11 m), 1:2 Rakić (57.), 2:2 Lozina (64.).

Zmaj: Jurić 6,5, Mihanović 6, Lozina 6,5, Serdarević (od 46. Šalinović 6,5),Kovačević 6 (od 46. Tomaš 7), Kovačić 6,5, Rudelj 6,5, Okić 6 (od 90. Sokol -), Bauk 6, Rašić 6,5, Rakić 7. Trener: Vik Lalić 7.

Hrvace: Marušić 6,5, Ljubić 6, Milinović 6,5, Džaja 7, Jurendić 7,5, Andrić 7, Udovičić 6 (od 62. Katić 6), Kekez 6,5, Matanović 6, Rončević 6,5 (od 90. Hrgović -), Škarić 7 (od 68. Ivanović -).Trener: Stipe Grčić 7.

Najbolji igrač: Josip Jurendić.

Zmaj i Hrvace odmjerili su snage u utakmici 13. kola 3. HNL-Jug, a nakon borbene i neizvjesne igre na kraju susreta svakoj momčadi pripao je po bod. Hrvace su bile bolje u prvom poluvremenu u kojem su stekle prednost od 0:2, drugo je pripalo Zmaju koji je uspio preokrenuti rezultat i na kraju mogao doći do sva tri boda. Početno ispitivanje snaga donijelo je nekoliko ubačaja pred vrata Marušića i Jurića, a prvu prigodu imali su gosti u 15. minuti kada je udarac Rončevića bio neprecizan. Hrvace su u 24. minuti došli do početne prednosti, Jurendić je ubacio sa desnog boka pred vrata Jurića, a Škarić je majstorski zatresao mrežu domaćih za 0:1. Dvije minute potom pokušaj Rašića vratar gostiju izbacuje u korner. Već u idućoj minuti novi šok za igrače Zmaja, lopta je u kaznenom prostoru pogodila Rašića u ruku i sudac Pavić pokazao je na bijelu točku. Najbolji strijelac Hrvaca bio je precizan s 11 metara poslavši loptu u jednu a Jurića drugu stranu za 0 : 2. Zmaj je u nastavak krenuo napadački i agresivnije, a izmjene koje je na poluvremenu napravio trener Lalić bile su učinkovite. Makarani su smanjili rezultat u 57. minuti, Tomaš je glavom spustio loptu za Rakića koji preciznim udarcem šalje loptu iza leđa Marušića i donosi nadu crvenima“. Zmaj je poravnao rezultat u 64. minuti, nakon ubačaja Bauko Lozina je najviši u skoku i glavom zakucava loptu pod gredu Hrvaca za 2 : 2. To je dalo dodatni elan igračima Vika Lalića koji su mogl do velikog preokreta da su Okić u 73. i Tomaš u 77. bili precizni. Prijetili su i gosti u 80. minuti, no Rašić je blokirao udarac Andrića. Igrači Zmaja burno su prosvjedovali u 87. minuti na odluku suca Pavića koji je nakon pada Tomaša u kaznenom prostoru Hrvaca ostao nijem.

Nakon što se nekoliko puta gledala TV snimka utakmice između Zmaja i Hrvaca vidjelo se da je momčad Zmaja teško oštećena, ne da je sudac Pavić trebao svirati jedan već dva kaznena udarca za sastav „crvenih“ Prvo je propustio prekršaj na Kovačiću okvalificirati za izravni tj. kazneni udarac jer se zbio pred vratima gostiju, a u nadoknadi vremena prekršaj na Lozini je bio toliko očit da bi ga i predsjednik Hrvac svirao. Zašto je sudac Pavić napravio ove dvije kardinalne pogreške ostaje nejasno, a svakako će nadležni koji vode natjecanje 3. HNL-Jug imati dodatnog posla. U svakom slučaju Zmaj ima za čime žaliti, a hoće li onaj koji im je uskratio veselje biti radi toga kažnjen ostaje za vidjeti.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić