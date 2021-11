HOTELI MAKARSKA – Splićankama bodovi

HRL – Jug (Žene), 5. kolo

Hoteli Makarska - Split 2010 II 25 : 36

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 20.

Sutkinje: Nikolina Čarapina (Split) i Josipa Mijatović (Kaštel Gomilica).

Hoteli Makarska: Bandur 5, Vujčić 1, Vranješ, Selak 5, Jurilj 1, M. Ravlić 4, L. Ravlić, Ivanac 1, Ševelj, Šalinović 4. Trener: Leona Lendić Kovačević.

Split 2010 II: Rogulj, Čović 7, Kapović 2, Marendić 3, Maleš 6, Babić 8, Dadić, Mandekić, Serdarević 1, Petković 5, Bošnjak, Bašić 1, Dodig 3. Trener: Mirjana Runtić.

Sedmerci: Hoteli Makarska: Hoteli Makarska 1/2, Split 2010 II 2/3

Nakon dvije pobjede zaredom rukometašice Makarske potajno su se nadale da bi na svom terenu mogle nastaviti uspješan niz, no na kraju su doživjele visok poraz. Na startu susreta 1:1 pogodcima Maleš i Juričić, a u 12. minuti Čović postavlja 3:5. Potom su gošće povećavale svoju prednost koja je u 26. minuti narasla na + 5 . Makarke su do odlaska na odmor bile nešto bolje i smanjile na 13 : 16. Do sredine nastavka ta razlika u korist Splićanki bila je uglavnom ista, a nakon toga ona je stalno rasla. Do kraja je samo ostalo pitanje sa kolikom razlikom će završiti ovaj dvoboj. A da trenerica gošća nije dala priliku igrati i onima koje manje nastupaju njihova pobjeda mogla je biti i veća.

Osim ovog odigran je još samo jedan susret, ekipa Petason Vranjic je savladala Orkan s 35 : 26. Ostale utakmice su odgođene radi koronavirusa.

Trenutni poredak:

Petason Vranjic 8, Split 2010 II 6, ŽARK Split (-2) 4, Orkan 4, Sinj (-2) 4, Hoteli Makarska 4, Marina Kaštela 2, Metković (-1) 2, Zadar 2, Knin 0

Najviše pogodaka:

38 – Marina Šćurla

36 – Marija Draganić

28 – Anđela Kristina Selak, Petra Mijatović

26 – Mia Bandur, Maja Boko

Iduće kolo igra se 6. studenog, sastaju se:

ŽARK Split – Hoteli Makarska, Orkan – Marina Kaštela, Knin – Split 2010 II, Sinj – Metković, Zadar – Petason Vranjic

J. Kovačević/IvoR