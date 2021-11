RUKOMET – Marino Urlić u zadnjim trenucima pogodio za slavlje

2. HRL. (Muški) 5. kolo

Već u uvodnim minutama vidjelo se da će susret 5. kola 2. HRL-Jug odigranog u Makarskoj između Kingtradea i Trogira II biti neizvjestan. Na početku susreta Mauk je doveo goste u vodstvo, na 1:1 poravnao je Jurjević. Stakić je zabio za prvu prednost Kingtradea, a do sredine poluvremena domaći su imali prednost od jedan do tri pogotka prednosti. Trogirani su poravnali na 8:8 preko Berketa u 17. minuti, a već u 20. imali su + 2 (9:11). Potom Brozović i braća Urlić preokreću rezultat i na odmor se otišlo rezultatom 15:11). I početak nastavka otišao je na stranu igrača Dina Mendeša koji su povećali vodstvo na + 5 (16:11), no tada se mlada momčad Trogira diže i u 42. minuti poravnavaju na 19:19. „Trgovci“ u 54. minuti ponovo imaju opipljiviju prednost (25:21), ali mali broj igrača predstavlja veliki hendikep za domaći sastav. Utakmica je u posljednjoj minuti bila potpuno neizvjesna, a onda doslovno u zadnjim sekundama Marino Urlić pronalazi put do mreže gostiju za veliko slavlje i drugu ovosezonsku pobjedu.

Kingtrade - Trogir II 28 : 26 ( 15 : 11 )

Kingtrade: Maslać, Mustapić 3, Jurjević 1, Mirko 2, Rajčević, N. Urlić 3, Brozović 7, Stakić 3, M. Urlić 9.

Trogir II: Belas, Bulić 1, Bezina 1, Crnoja 2, Berket 8, Mauko 4, Juranović, Hrnjić 6, Matijaš 3, Čudina, Jurić 1, Mamut.

Sedmerci: Kingtrade 3/3, Trogir II ¾.

Rezultati:

Vodice – Mokošica 28 : 23, Jelsa M. – Kamičak 20 : 25, Kingtrade – Trogir II 28 : 26, Korčula – Opuzen 19 : 25, Krilnik – Trilj – odgođeno, Split – Biograd – igraju 3. 11.

Poredak: Kamičak 10, Ariaei 8, Opuzen 8, Split 6, Solin 6, Biograd 6, Vodice 6, Korčula 4, Jelsa M. 4, Kingtrade 4, Trogir II 2, Trilj 0, Mokošica 0, Krilnik 0

Kingtrade iduću utakmicu igra u Makarskoj 7. studenoga, a domaćin je momčadi Korčule.

J. Kovačević/arhiva MP