TABLICE – Olmissum najjači, prva pobjeda Uranije

1. HMNL 5. kolo

Vrgorac je u dvorani Davor Jović u 5. kolu prvenstva dočekao Alumnus Sesvete, a već u prvih desetak minuta momčad iz Tinova grada rIješila je pitanje pobjednika ovog dvoboja. Odličnom igrom „nebeskoplavi“ su početkom susreta došli do visokih 4 : 0, a najzaslužniji za to bio je Josip Bošković koji je postigao dva i bio asistent za jedan pogodak. U drugom poluvremenu ritam utakmice znatno je pao, a gosti su uspjeli tek postići počasni pogodak. Novak u ligi, Šibenik 1983 i Novo vrijeme podijelili su bodove na Baldekinu. Domaći i gosti stalno su se izmjenjivali u vodstvu, a na neki način i jedni i drugi mogu žaliti što nisu ubilježili pobjedu. Nakon neodlučnog rezultata (4 : 4) Jurić je u 39. minuti donio prednost domaćinu, a Suton je svojim drugim pogotkom u zadnjoj minuti postavio konačnih 5:5. Na splitskim Gripama Universitas i dubrovački Square odigrali su uzbudljivu utakmicu, a obje momčadi više su bile orijentirane napadački. Splićani su do početne prednosti došli u 5. minuti, kada je Šuljić zabio za 1:0, Dubrovčani su nakon tri minute poravnali preko Đuraša i sa 1:1 se otišlo na odmor. Dubrovčani početkom nastavka preokreću rezultat u svoju korist drugim pogotkom Mara Đuraša, a Crnjac vraća stvari na početak. Kuraja u 34. minuti po drugi put dovodi gospare u vodstvo, a najbolji strijelac AFCU-a Gotovac u zadnjim sekundama donosi bod svojoj momčadi.

Rezultati:

Vrgorac – Alumnus Sesvete 5 : 1, Šibenik 1983 – Novo vrijeme 5 : 5, Universitas – Square 3 : 3, Futsal Pula – Crnica – odgođeno, Futsal Dinamo – odgođeno

Poredak:

Olmissum (-1) 9, Futsal Pula (-1) 9, Vrgorac 9, Universitas 8, Square 7, Šibenik 1983 7, Futsal Dinamo 6, Novo vrijeme 5, Crnica (-1) 3, Alumnus Sesvete 3

Lista strijelaca:

8 – Zvonimir Šućur, Ivan Gotovac

6 – Antonio Sekulić, Marko Kuraja

5 – Josip Bošković

Iduće kolo igra se 5. i 6. studenog , a sastaju se:

Vrgorac – Futsal Pula, Alumnus Sesvete – Novo vrijeme, Crnica – Futsal Dinamo, Olmissum – Universitas, Square – Šibenik 1983

Treća HNL-Jug , 13. kolo

U 13. kolu 3. HNL-Jug domaće momčadi ostvarile su pet pobjeda dok su četiri susreta završila bez pobjednika. Bilo je ovo kolu u kojem se nisu proslavili napadači, a postignuto je tek 16 pogodaka. Osam njih je postignuto na dvije utakmice na ostalih sedam također ih je postignuto osam. Urania je pod vodstvom novog trenera Željka Kalca u ovom kolu ostvarila prvu pobjedu, gospare je potopio bivši napadač juniora Hajduka i Samdorije Ivan Vujčić. Uspješan je bio i novi trener Junaka Mirko Labrović koji je u novom mandatu na klupi Sinjana upisao prvu pobjedu. Hrvace su u Makarskoj imale vodstvo od dva pogotka u 28. minuti, nakon promjena u sastavu Zmaj se vratio u drugom djelu. A da „crveni“ nisu oštećeni od strane sudaca mogli su do punog plijena. Kamen i OSK odigrali su bez pobjednika u Ivanbegovini, sa osvojenim bodom zadovoljniji su gosti iz Otoka. Jadran LP, Sloga i Hrvatski vitez u ovom kolu nisu pobijedili, ali ni izgubili. Utakmice na Stanovima i Posedarju završile su 0:0 pa je vodeća trojka zadržala svoje pozicije. Najefikasniji u ovom kolu bili su igrači Splita koji su na Parku mladeži u četiri navrata tresli mrežu slabašnih Vodica. Ova utakmica ostat će upamćena po sjajnom pogotku najboljeg strijelca „crvenih“ Krešimira Luetića. Uskok je prekinuo seriju loših rezultata i niz nepobjedivosti Neretve, kad dobro igra Krešimir Luetić i postiže pogotke bodovi ostaju u Klisu. Neretvanac je u zadnjoj utakmici kola na Podvornici savladao Zagoru, i sa tri nova boda skočio na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice.

Rezultati:

Urania – GOŠK Dubrovnik 1 : 0, Junak – Primorac 1 : 0, Zmaj – Hrvace 2 : 2, Zadar – Jadran Lp 0 : 0, Hrvatski vitez – Sloga 0 : 0, Kamen – OSK 1 : 1, Split – Vodice 4 : 0, Uskok – Neretva 2 : 1, Neretvanac – Zagora 1 : 0

Poredak:

Jadran Lp 29, Sloga 27, Hrvatski vitez 26, Neretvanac 21, Split 21, Hrvace 21, Neretva 20, Uskok 19, GOŠK Dubrovnik 1919 18, Primorac 17, Zagora 17, Zadar 16, junak 16, Kamen 13, Zmaj 13, Vodice 13, OSK 9, Urania 5

Lista strijelaca:

11 – Mario Marović

9 – Krešimir Luetić

8 – Leo Andrić

7 – Luka Vodopija, Marko Musulin, Mario Marić

6 – Drago Gabrić, Stipe Barač, Josip Sušić, Zvonimir Teklić, Ivan Mastelić, Mislav Pezo

Iduće kolo igra se u subotu 6. studenog, sastaju se:

Zagora – Zmaj, Primorac – Urania, Hrvace – Split, Vodice – Hrvatski vitez, Neretva – Sloga, Jadran LP – Kamen, GOŠK Dubrovnik – Neretvanac, OSK – Junak, Uskok – Zadar.

Jakov Kovačević/IvoR