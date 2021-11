VIK LALIĆ I TEO STRUNJE – Nisu više treneri Zmaja i Novog vremena

Nakon niza loših rezultata Izvršni odbor makarskog trećeligaša Zmaja smijenio je Vika Lalića sa mjesta trenera seniorske momčadi „crvenih“. U dosad 13 odigranih kola Makarani su od mogućih 39 osvojili samo 13 bodova, a učinak od 3 pobjede, 4 remija i 6 poraza te negativna gol razlika bili su razlog na kraju sporazumnog prekida suradnje sa sada već bivšim trenerom. HRNK “Zmaj” želi puno uspjeha u daljnjoj karijeri i privatnom životu Viku Laliću.

Njega će na vrućoj klupi Zmaja naslijediti Darko Vlatković koji je u prošloj sezoni nakon ostavke Stipe Matešana vodio prvu momčad. Vlatković (40) je još vodio seniorsku momčad Vodica, posjeduje PRO licencu , a na mjesto trenera prve momčadi dolazi s funkcije Voditelja Škole nogometa Zmaja i trenera najmlađih igrača kluba. Koordinator je Nogometnog Centra Omiš – Makarska NS ŽSD. Vlatković će u drugom mandatu na klupi Zmaja imati prvi ispit već u subotu 6. studenoga na gostovanju kod Zagore. Ivan Rašić, direktor kluba, kaže da će Vlatković biti trener do kraja jesenskog dijela prvenstva, a hoće li i u proljeće biti trener momčadi saznat će se nakon zimske stanke. Od njega očekuje da klub igra dobar nogomet i osvaja bodove te da sa začelja ljestvice krene prema njenom vrhu.

NOVO VRIJEME

Uprava Novog vremena, malonogometnog doprvaka Hrvatske smijenila je dosadašnjeg trenera prve momčadi Tea Strunju. Nakon osvojenog neslužbenog super kupa mnogi poznavatelji futsal prilika gledali su na Novo vrijeme kao jednog od najozbiljnijih kandidata za naslov, obzirom na igrački kadar.U prvom kolu Novo vrijeme je pobjedom nad Vrgorcem najavilo uspješan start u tekuću natjecateljsku sezonu, no bila je to jedina pobjeda Makarana u dosadašnjem djelu prvenstva. Daljnji učinak od dva poraza i dva neriješena rezultata nisu zadovoljili Upravu kluba te je radi toga došlo do prekida suradnje. Za očekivati je da će uz sportskog direktora Borislava Vukovića momčad u Sesvetama voditi pomoćni trener Armando Škorlić, a izbor novog trenera očekuje se tijekom narednih dana.

- Želimo ovim putem zahvaliti Teu Strunji na svemu što je uradio za naš klub i na tome što je kao trener vodio klub do najvećih uspjeha u povijesti Novog vremena, no odlukom uprave putovi im se razilaze. Teu želimo svu sreću u daljnjoj karijeri – stoji u objavi na službenoj stranici kluba.

