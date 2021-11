HRVATSKI CRVENI KRIŽ MAKARSKA – Pomozimo volonterima koji pomažu nama u nabavi kombija

Volonteri Crvenog križa Makarska pod motom „Djela, a ne riječi „ nesebičnim primjerom, žrtvom i odricanjem u protekle dvije godine pokazali su koliko dobrote ima u mladim ljudima. Lockdown zbog Covid 19 virusa, Razred za obitelj, poplava u Vrgorcu, potres u Banovini, humanitarna pomoć i odlazak njih 17 na teren Petrinje, Siska i Gline u smjenama po pet do sedam dana, ukupno 31 dan, organizacija cijepljenja u Spaladium areni u Splitu, dvorani GSC-a Makarska i Domu zdravlja u Makarskoj – sve je to samo mali dio njihove ogromne dobrote za zajednicu. Sada je red na nama svima da mi barem malo pomognemo njima u ostvarivanju dobrih djela za sve. Zato pomozite da pomognemo poručuju volonteri Crvenoga križa Makarska. Donacije se mogu uplatiti na broj računa HCK Makarska – Donacija, „Pomozite da pomognemo”, a akcija traje do 21. prosinca.

J.Glučina / arhivaMP