LUKA SUTON – Hattrickom potopio „studente“

1. Hrvatska futsal liga, 6. kolo

Alumnus Sesvete - Novo vrijeme 4 : 7 ( 2 : 4 )

Sesvete. SD Jelkovac. Gledatelja: 100.

Suci: Dino Kramar i Mario Vecko. Treći sudac: Saša Malbašić. Delegat: Damir Vargović.

Strijelci: 0:1 Jelavić (1), 0:2 Suton (4), 0:3 Musinov (9), 0:4 Suton (13), 1:4 Penava (13), 2:4 Cota (19), 2:5 Musinov (27), 2:6 Sanz (33), 2:7 Suton 34), 3:7 Grubeša (39), 4:7 Zonjić (40).

Alumnus Sesvete: Vurnek, Klarić, Lendiščak, Zonjić, Čilić, Grubeša, Copić, Davidović, Kovačić, Andrić, Cota, Ercegović, Penava. Trener: Jakov Ungarov.

Novo vrijeme: Herceg, Pulinhp, Jelavić, Kazazić, B. Gašpar, Vuković, Suton, Musinov, Sanc, R. Gašpar, Horvath, Bašković. Trener: Armando Škorlić.

Žuti karton: Carlos Sanz (13)-Novo vrijeme

Akumulirani prekršaji: Alumnus Sesvete 7 (2+5), Novo vrijeme 4 (4+0)

Igrač utakmice: Luka Suton

Novo vrijeme je na gostovanju u Sesvetama ostvarilo drugu ovosezonsku pobjedu, a već nakon 13 minuta igre Makarani su imali nedostižnih 0:4. Već u 1. minuti utakmice Jelavić je savladao vratara domaćih za 0:1, domaći su u idućoj odgovoriti preko Grubeša koji na sreću gostiju cilja vratnicu Hercega. Potom se u izglednoj prigodi našao Zonjić čiji udarac brani Herceg. Makarani su u 4. minuti udvostručili prednost kada Suton trese mrežu Vurneka za 0:2. Alumnus je mogao smanjiti rezultat u 8. minuti, no Grubeša po drugi put trese vratnicu Hercega. Do novog povećanja vodstva gosti dolaze u 9. minuti kada Musinov postiže svoj prvi pogodak za 0:3. Luka Suton svoji drugi pogodak postiže glavom u 13. minuti za nedostižnih 0:4. Tek što se krenulo sa centra Alumnus postiže svoj prvi pogodak preko Penave za 1:4. Sesvečani su pred odlazak na odmor postigli svoj drugi pogodak, Andrić je bio asistent a Cota strijelac za 2:4, a sa tim rezultatom se otišlo na odmor. Početkom nastavka Sanz izlazi sam ispred pričuvnog vratara domaćih Klarića koji zaustavlja njegov udarac. Domaći uzvraćaju preko Zonjića, a Herceg je siguran. Pritisak igrača Armanda Škorlića urodio je plodom u 27. minuti kada Musinov postiže svoj drugi pogodak za 2:5. Novak u redovima gostiju Karlos Sanz postiže svoj prvi pogodak u dresu Novog vremena i time prelama utakmicu u korist Makarana. U idućoj minuti Luka Suton postiže hattrick i utakmicu odvodi u mirne vode. Alumnus se pokušao vratiti u utakmicu igrajući do kraja sa Davidovićem kao vratarom – igračem, a do njena konca postižu dva pogotka. Nakon dodavanja Kovačića Grubeša cilja ovoga puta mrežu gostiju za 3:7. Igrala se zadnja minuta dvoboja kada je Zonjić postavio konačnih 4:7.

Makarani su u Sesvetama nakon četiri kola došli do punog plijena, Alumnusu će za bijeg sa začelja trebati bolje igrati i osvajati bodove.

J. Kovačević/arhiva MP