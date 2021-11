RUKOMET – Kingtrade potopio Korčulu

Druga HRL- Jug (Muški), 6. kolo

Kingtrade - Korčula 27 : 18

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 20.

Suci: Branimir Maloča i Ante Mandić (oba Solin). Delegat: Petar Bulum (Metković).

Kingtrade: Maslać, Mustapić 6, Ivanić 1, Jurjević, Lukač 1, Lukin 5, Mirko 5, Brozović 6, N. Urlić 1, Stakić 1, M. Urlić 1. Trener: Dino Mendeš.

Korčula: Pecotić, Petrović, B. Đula 2, Matković 1, Z. Đula, Arkulin 1, Sansović, Risteski 2, Stamatović 4, Farac, Poša 3, Milić, Verazza 5. Trener: Frano Jeričević.

Sedmerci: Kingtrade 1/2, Korčula 2/2

Makarani su vrlo dobro odigrali početnih desetak minuta i poveli sa 5:0. Korčulani svoj prvi pogodak postižu tek u 9. minuti kada Arkulin trese mrežu Maslaća. Gosti u 13. minuti dolaze na jedan pogodak zaostatka (5:4), ali domaći sa nekoliko brzih akcija u 24. minuti ponovo dolaze na + 4 (10:6). Do odlaska na odmor ta prednost ostala je ista (12:8). Početkom nastavka igralo se gol za gol , a gosti se drže dobro do 41. minute kada Brozović donosi najveću prednost domaćoj momčadi (18:11). To vodstvo održalo se do finiša utakmice kada igrači Dina Mendeša dolaze do visokih 27:17. U zadnjoj minuti susreta B. Đula postiže pogodak za konačnih 27:18. Uz sigurnog vratara Maslaća u redovima domaćih precizni su bili Mustapić (6), Brozović (6) te Lukin i Mirko sa po 5 pogodaka, a osim novih bodova bilo je vidljivo i da je klupa Kingtradea sve punija.

Rezultati:

Mokošica – Solin 15 : 38, Kamičak – Vodice 38 : 27, Biograd – Krilnik – odgođeno, Kingtrade _ Korčula 27 : 18, Ardiaei – Split 27 : 24, Opuzen – Jelsa M. 21 : 19

Poredak:

Kamičak 12, Ardiaei (-1) 10, Opuzen 10, Solin (-1) 8, Split 8, Biograd (-1) 6, Kingtrade 6, Vodice 6, Jelsa M 4, Korčula 4, Trogir II 3, Trilj (-1) 1, Krilnik (-2) 0, Mokošica 0

Iduće kolo igra se 13. 11. 2021. godine, sastaju se:

Jelsa M – Kingtrade, Krilnik – Ardiaei, Korčula – Trogir II, Split – Mokošica, Trilj – Biograd, Vodice – Opuzen, Solin – Kamičak

J. Kovačević/Ž. Kovačić