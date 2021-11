UZOR OSEJAVA 13. STUDENOGA U 10 SATI ORGANIZIRA – Akcija čišćenja, sadnje pinjola i čempresa na Sv. Petru od parka do lanterne

Treću godinu zaredom UZOR Osejava organizira akciju sadnje u suradnji s Udrugom ‘Zasadi stablo, ne budi panj!’ i Hrvatskim šumama – Šumarija Makarska.

- Pozivamo sve zainteresirane sugrađane da nam se pridruže u akciji sadnje koja se u našem gradu održava u subotu, 13. studenoga, s početkom u 10 sati. Ove godine sadimo na poluotoku Sv. Petru, točnije na predjelu od parka za pse do lanterne. Planiramo očistiti dio iza igrališta za pse do veslačkog kluba Bura te posaditi pinjole i čemprese. Na dijelu iza vile Irene do svjetionika planiramo posaditi tamarise. Sadni materijal osigurala je naša udruga uz pomoć donacija te Hrvatske šume – izvijestila je Milena Kuran, predsjednica UZOR Osejava.

Potrebno je ponijeti vlastiti alat (motike, maškline, lopate ili grablje) te se pridržavati epidemioloških mjera.

Organizatori se nadaju dobrom odazivu sugrađana. U slučaju lošeg vremena akciju odgađaju za 20. studenoga.

J.M.