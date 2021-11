UMN MAKARSKA – Ove sezone igra se samo Prva liga

Nakon što se prošle sezone nisu igrale makarske malonogometne lige radi pandemije koronavirusa ove će se igrati samo Prva malonogometna liga. Za ligu veterana nije bilo dovoljno prijavljenih klubova te se ona neće ni igrati. Prva liga broji 10 klubova, ove natjecateljske sezone poluvremena će trajati 15 minuta, neće biti zaustavljanja vremena izuzev dvije zadnje minute poluvremena kada zapisnički stol zaustavlja vrijeme. Novina je i to što će svaka momčad igrati s vratarom i pet igrača, a zbog koronavirusa povećan je broj registriranih igrača na 18. Kotizacija za ovu sezonu iznosi 6 000 kuna po momčadi te se može uplatiti jednokratno ili u dvije jednake rate po 3 000 kuna, i to prva rata najkasnije do početka 2. kola, a druga najkasnije do početka 11. kola. Utakmice će se igrati u dvorani na GSC-u Makarska, naravno, uz pridržavanje svih zdravstvenih mjera propisane po SJZH. Četiri utakmice igrat će se ponedjeljkom, dok će jedan susret biti odigran u slobodnom terminu (subota, nedjelja).

Već je odigrano 1. kolo, a rezultati su:

All in Makarska - Policijska postaja Makarska 8 : 1, Makarska Touristik - Amicis 2 : 1, Gornja Vala - DPH Torcida MR 8 : 0, Brela - Kala bar 0 : 0, DPH Tučepi - Fast fod Monaco 1 : 4

Parovi idućeg kola:

Gornja Vala - DPH Tučepi, PP Makarska - Fast fod Monaco,Kala bar - DPH Torcida MR, Makarska Touristik - Brela, All in Makarska - Amicis

J. K./arhiva MP