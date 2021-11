ZMAJ – Darko Vlatković startao remijem

Treća HNL-Jug, 15. kolo

Zmaj - GOŠK Dubrovnik 1919 0 : 0

Makarska. Igralište na GSC-u.Gledatelja: 50.

Sudac: Matej Čulina (Pridraga) 6. Pomoćnici: Agičić i Barić. Četvrti sudac: Žilić.

Zmaj: Jurić -, Mihovilović 5,5 (od 46. Okić 6), Lozina 6,5, Bauk 6,5, Serdarević 6 (od 55. Kovačević 6), Tomaš 6 (od 68-Tiago -), Kovačić 6,5 (od 82. Damir Rašič -), Šalinović 6,5, Rudelj 6 (od 46. Gojak 6,5), Danijel Rašić 6,5, Božić 6. Trener: Darko Vlatković 6,5.

GOŠK Dubrovnik 1919: Kristić 7, Fadić 6,5, Krešić 6,5, Ivanišević 6,5, Žile 7, Hugo 7, Lang 6 (od 62. Sršen 6), Matić 6,5, Topuzović 6,5, Smrdelj 7 (od 83, Vatović -), Farić 6,5. Trener: Frane Lojić 7.

Najbolji igrač: Pohe Tokpa Anseani Hugo.

Da su nogometaši Zmaja uspjeli realizirati bar jednu od mnogobrojnih prilika sva tri boda ostala bi u Makarskoj, a sa konačnim ishodom zadovoljniji mogu biti gosti iz Dubrovnika. Ne može se reći da igrači novog trenera Zmaja Darka Vlatkovića nisu bili borbeni i agresivni, ali da bi došli do pobjede morali su pokazati više, posebno u napadačkom djelu igre.

U početnim minutama susreta igralo se po sredini terena i bez većih opasnosti po vratare Kristića i Jurića. Tako je bilo sve do 25. minute kada su gosti zaprijetili preko Topuzovića čiji je udarac Jurić izbacio u korner. Nakon pola sata igre prva izgledna prilika za domaće, no Kovačićev udarac zaustavio je vratar gostiju Kristić. Smrdelj je pred odlazak na odmor imao dobru priliku za pogodak, ali je njegov udarac sa 12-13 metara otišao iznad grede Zmaja. Makarani su u nastavak susreta krenuli sa napadima na vrata gospara, na ubacivanje Gojaka u 47. minuti Kovačićev udarac glavom sa desetak metara obranio je Kristić. Zaboravljeni Okić u 54. minuti se našao sam ispred Kristića, ali ni on nije bio precizan. Okić se mogao proslaviti tri minute potom kada je nakon kiksa obrane gostiju umjesto tragičara mogao postati junak utakmice. Zaiskrilo je među igračima jednih i drugih u 71. minuti, sudac Čulina uzavrele strasti smirio je žutim kartonima. Do kraja susreta domaći su imali nekoliko prilika koje nisu uspjeli realizirati, gosti su se uglavnom branili i na kraju uspjeli svoju mrežu sačuvati netaknutom. Zmaj na kraju ne može biti zadovoljan osvojenim bodom jer bi im tri itekako dobro došla za bijeg sa začelja, a u utakmicama koje slijede morat će igrati znatno bolje kako bi zimsku stanku dočekali bar u sredini prvenstvene ljestvice.

Jakov Kovačević/IvoR