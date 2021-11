TABLICA – Zmaj neefikasan, Urania se diže

3. HNL-Jug, 15. kolo

Zmaj i GOŠK Dubrovnik odigrali su u Makarskoj jedinu utakmicu 15. kola 3. HNL-Jug bez pogodaka. Momčad novog trenera „crvenih“ Darka Vlatkovića mora se zabrinuti zbog malog broja postignutih zgoditaka. Zmajevi igrači stvaraju prilike, ali nemaju pravog srednjeg napadača koji bi ih realizirao. Makarani su u dosad 14 odigranih utakmica protivničke mreže tresle samo 12 puta, a bez pogodaka nema puno bodova. U derbiju začelja Urania je u Baškoj Vodi savladala OSK i približila se Otočanima na jedan bod. Igrači Željka Kalca imali su prednost od 3:0, nesretni Grčić dva je puta pogodio vlastitu mrežu, a treći pogodak zabio je Hapipi u 66. minuti. Otočani se nisu predavali i smanjili su na 3:2, a do boda su mogli u finišu utakmice kada su tresli vratnicu i gredu vratara domaćih Guća. Uskok je došao do tri boda u Ivanbegovini, Klišani su od 19. minute igrali sa igračem manje radi isključenja Katuše. Kod igrača Kamena je nestalo ono što ih je krasilo prošlih sezona žar, borbenost i htijenje. Uskok je pogotkom Božinovića glavom u 6. minuti odnio bodove u Klis. Sudac Sočo podijelio je čak 13 kartona, od toga 2 crvena i 11 žutih. Hrvatski vitez je u velikoj krizi, u zadnjih 6 kola ne znaju za pobjedu i polako gube korak sa momčadima iz gornjeg djela prvenstvene ljestvice. Hrvace su im u Posedarju nanijele prvi ovosezonski poraz na domaćem terenu i sa tri nova boda došle do 6. mjesta. U jednom od derbija kola Junak i vodeći Jadran Lp su podijelili bodove, a sva tri po prigodama i premoći na terenu trebala su ostati u Sinju. Sinjani su u sudačkoj nadoknadi imali zadnju priliku za pobjedu, no udarac Vardića kojeg je poslužio Mastelić obranio je vratar Pločana Topić. Primorac je u Opuzenu imao prednost od 2:0, a strijelac oba pogotka za Biograđane bio je Marić. U nastavku se Opuzenci bude i odmah pogotkom Valinčića smanjuju na 1:2, u 78 minuti bilo je 2:2.Gosti su na kraju mogli do sva tri boda, ali nakon obrane Katića sudac Zec je procijenio da lopta nije prešla gol crtu. Sudac je čini se oborio i jedan rekord jer je u jednoj sekundi pokazao tri žuta kartona. Split je odigrao odličnu utakmicu i savladao Zagoru sa visokih 4:1, a igralo se po teškom i raskvašenom terenu. Momčad Ivana Radeljića sa pravom puca na sam vrh trećeligaškog juga. Utakmica između Zadra i Neretve prekinuta je u 46. minuti, a domaći su do tada vodili s 1:0. Nakon odmora, a kako se tijekom poluvremena „otvorilo nebo“ igralište na Stanovima je poplavilo i nije se moglo igrati. Sudac Terzić je sa kapetanima Jerbićem i Svagušom izašao na travnjak i utvrdio da se dalje ne može igrati. Ovaj susret će se prema najavama odigrati u idući utorak. Sloga se nije stigla oporaviti nakon prvog ovosezonskog poraza, na domaćem je terenu odigrala tek 1:1 sa Vodicama. Bod domaćima spasio je prvi strijelac lige Marović pogotkom u 79. minuti.

Rezultati:

Zmaj – GOŠK Dubrovnik 1919 0 : 0, Urania – OSK 3 : 2, Kamen – Uskok 0 : 1, Hrvatski vitez – Hrvace 0 : 2, Junak – Jadran Lp 1 : 1, Neretvanac – Primorac 2 : 2, Split – Zagora 4 : 1, Sloga – Vodice 1 : 1, Zadar – Neretva 1 : 0 (prekinuto u 46. minuti).

Poredak:

Jadran Lp 30, Sloga 28, Split 27, Hrvatski vitez 26, Neretvanac 25, Hrvace 24, Neretva (-1) 23, Uskok 22, Primorac 21, Junak 20, Zadar (-1) 19, GOŠK Dubrovnik 19, Zagora (-1) 17, Vodice 17, Zmaj (-1) 14, Kamen (-1) 13, OSK 9, Urania 8

Strijelci:

12 – Mario Marović

11 – Krešimir Luetić

9 – Leo Andrić

8 – Stipe Barać, Nikola Marić

7 – Marko Musulin, Mario Marić, Josip Sušić, Luka Vodopija, Robert Jandrek, Ivan Mastelić

Zmaj će danas ( 16. 11.) gostovati u Unešiću i odigrati zaostalu utakmicu protiv domaće Zagore. Ukoliko vremenski uvjeti dozvole svoju odgođenu utakmicu trebali bi u Pločama odigrati Jadran LP i Kamen.

Iduće kolo igra se 20 studenog, a sastaju se :

Primorac – Zmaj, Jadran LP – Urania, Neretva – Vodice, Hrvace – Sloga, Zagora – Hrvatski vitez, GOŠK Dubrovnik 1919 – Split, Uskok – Junak, Zadar – Kamen , OSK – Neretvanac.

J. Kovačević/IvoR