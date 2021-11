TOMAŠ ŠOKIRAO ZAGORU – Juniori danas igraju finale Kupa NS Split

3. HNL- Jug, zaostala utakmica 14. kola

Zagora - Zmaj 0 : 1 ( 0 : 0 )

Unešić. Igralište Borovišće

Sudac: Ante Sočo (Stobreč).

Strijelac : 0 : 1 Tomaš ( 90 + 7)

Zagora: Šolić, Bulat (od 90. Rodić), Jurišić, Rajčić, Ćaleta, Petranić, Bagarić, Božić (od 70. Slugan), Barada (od 46. Šerić), Gabrić, Krajina. Trener: Zoran Slavica.

Zmaj: Jurić, Mihanović (od 59. Sokol), Antunović, Serdarević (od 59. Rašić), Kovačević, Rakić, Šalinović, Tomaš, Rudelj (od 80. Tiago), Okić (od 68. Mihalj), Božić. Trener: Darko Vlatković.

Najbolji igrač: Darko Tomaš (Zmaj).

Zagora i Zmaj odigrali su u Unešiću odgođenu utakmicu 14. kola 3. HNL-Jug, a kad se činilo da će bodovi biti podijeljeni Makarani su do punog plijena došli pogotkom Tomaša u 7. minuti sudačke nadoknade. Trener „crvenih“ Darko Vlatković u ovoj utakmici nije mogao računati na nekoliko ključnih igrača (Danijel Rašić, Lozina, Kovačić), no i pored toga Zmaj se dobro branio i brzim kontranapadima ugrožavali vrata domaćih. Domaćima nije pomoglo ni to što su dva puta pogodili okvir vrata Jurića, prvi put to se dogodilo u 23. minuti kada je Krajina na dodavanje Gabrića zatresao vratnicu Zmaja. Najveću prigodu Zagora je imala u 62. minuti, kada je lopta dva puta odsjela na vratima gostiju te u 2. minuti sudačke nadoknade kada je lopta „šetala“ gol linijom Jurića, ali na njegovu sreću nije ju prešla. A da sreća prati hrabre pokazalo se u sedmoj minuti sudačke nadoknade, Sokol je uposlio Kovačevića koji ubacuje pred vrata domaćih, a spretni Darko Tomaš cilja mrežu Šolića za veliko slavlje gostiju. Dojma smo da se sudac Sočo nije najbolje snašao , a kartonima nije žalio momčad Zmaja.

Drugu zaostalu utakmicu odigrali su Zadar i Neretva (1 : 1), a susret između Jadran LP i Kamena ponovo je odgođen.

Poredak: Jadran Lp (-1) 30, Sloga 28, Split 27, Hrvatski vitez 26, Neretvanac 25, Hrvace 24, Neretva 24, Uskok 22, Primorac 21, Zadar 20, Junak 20, GOŠK Dubrovnik 19, Zagora 17, Zmaj 17, Vodice 17, Kamen (-1) 13, OSK 9, Urania 8

FINALE KUPA NOGOMETNOG SREDIŠTA SPLIT – JUNIORI

Danas će se u Zadru na igralištu Stanovi odigrati finalna utakmica Kupa NS Split, a finalisti su juniori Zadra i makarskog Zmaja. Zadar je finale izborio pobjedom nad GOŠK Dubrovnikom nakon izvođenja jedanaesteraca dok je Zmaj sa visokih 6:0 savladao Vodice. U članku u lokalnim tjednim novinama vezanom za polufinalnu utakmicu između ova dva kluba stoji kako Vodice i nemaju juniorski sastav koji igra ligaška natjecanja te je time pobjeda Zmaja bila olakšana. Ta objava ne odgovara istini, juniorska momčad Vodica se natječe u 2. NL Središta Split , a sudionici te lige su i Jadran LP, Neretvanac, Croatia, Hrvatski vitez, Zagora , Imotski i nema potrebe nabrajati ostale klubove. Kakav god ishod finalne utakmice bude sam plasman u finale predstavlja velik uspjeh ove generacije igrača Zmaja i njihovog trenera Ivana Carevića.

Mlađe uzrasne kategorije Zmaja: Juniori pobijedili, mlađi pioniri II remizirali, ostali izgubili

Mlađi pioniri i pioniri Zmaja u prošlom kolu gostovali su u Dubrovniku kod GOŠK Dubrovnika 1919, a poraženi su jedni i drugi. Mlađi pioniri pretrpjeli su visok poraz ( 5 : 0 ), a pogodci Ledića, Vujčića i Juričića nisu donijeli barem bod ( 4 : 3) Makaranima. Kadeti i juniori gostovali su u Trogiru, juniori su slavili ( 1 : 2) zahvaljujući golovima Rudelja i Mihalja dok kadeti i dalje nižu poraze i sa tek jednim osvojenim bodom zauzimaju zadnje mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Mlađi pioniri drugih momčadi Zmaja i Solina odigrali su u Makarskoj 0 : 0, a po viđenom na terenu bliži pobjedi bili su domaći igrači.

J. Kovačević/IvoR