FUTSAL I MALONOGOMETNE NOVOSTI – Novo vrijeme i Square igraju pred TV kamerama

Nakon što se prošlog tjedna nisu igrale utakmice 1. HMNL zbog susreta osmine-finala kupa Hrvatske , ovaj vikend nam donosi susrete 7. kola prvoligaškog natjecanja. Pred TV kamerama u Makarskoj će se snage odmjeriti domaće Novo vrijeme i dubrovački Square, danas će još igrati Šibenik 1983 i omiški Olmissum te u Splitu Universitas i šibenska Crnica. U subotu Futsal Dinamo u zagrebačkom Domu sportova dočekuje Vrgorac dok se zadnji susret igra u nedjelju u Puli između Futsal Pule i Alumnusa Sesvete. Večerašnja utakmica između Novog vremena i Squarea igra su u dvorani na GSC-u, a započet će u 20,00 sati.

„MINI VATRENI“ Pobijedili i igrali neriješeno sa Slovenijom

U zagrebačkim Sutinskim vrelima futsal reprezentacija Hrvatske bila je domaćin susjednoj Sloveniji. „Mini kockasti“ su odigrali dobru utakmicu i slavili sa visokih 4:0 u prvom od dva prijateljska susreta između ovih dviju reprezentacija. Za hrvatsku reprezentaciju igrao je igrač Novog vremena Luka Suton i bio asistent bratu Josipu koji je zabio za konačan rezultat. Druga utakmica odigrana je u Sloveniji (Brežice), a završila je neriješenim rezultatom ( 3 : 3 ).

Hrvatsku reprezentaciju početkom iduće godine očekuje Europsko prvenstvo u Nizozemskoj gdje će igrati u skupini sa Rusijom, Slovačkom i Poljskom. Susreti sa Slovenijom početak su pripremnog ciklusa za EURO.

Zanimljivo je napomenuti da su za reprezentaciju Slovenije igrali bivši igrači Novog vremena Alen Fetić i Matej Fideršek.

UMN MAKARSKA – Odigrano 2. kolo

Odigrani su susreti 2. kola makarske malonogometne Prve lige, najuvjerljiviju pobjedu upisali su igrači Gornje Vale koji su izrešetali mrežu DPH Tučepi. Najneizvijesnije je bilo na utakmici između All in Makarska i Amicisa, pobjednički pogodak za All in postigao je u 40. minuti Nikola Rašić. U pet utakmica postignuto je 29 pogodaka, što je skoro šest po utakmici. Nikola Urlić bio je trostruki strijelac dok su po dva puta protivničku mrežu tresli Jan Lasić, Toni Divić, Ivan Peko i vratar Amicisa Krešimir Herceg.

Rezultati:

GORNJA VALA – DPH TUČEPI 9 : 0 (2 : 0)

Urlić (3), Lasić (2), Divić (2), Peko (2)

FAST FOOD MONACO - PP MAKARSKA 4 : 2 (1 : 0)

Petar Šuto (2), Josko Raffaneli (1), Mate Filipović (1) / Petar Šuto (1-AG), Mario Jakić (1)

KALA BAR - DPH TORCIDA MR 5 : 1 (1 : 1)

Antonio Bušelić (1), Toni Pašalić (1), Nikola Pašalić (1), Blažan Godinović (1), Vlado Andrijašević (1) / Dragan Lončar (1)

BRELA - MAKARSKA TOURISTIK 2 : 1 (1 : 0)

Luka Bekavac (1), Stipe Darko Medić (1) / Ivan Rašić

ALL IN MAKARSKA - AMICIS 3 : 2 (1 : 1)

Rajko Petrović, Josip Bagarić, Nikola Rašić / Krešimir Herceg (2)

Parovi 3. kola:

All in Makarska – PP Makarska, Amicis – Makarska Touristik, Brela – Kala bar, DPH Torcida MR – Gornja Vala, Fast food Monaco – DPH Tučepi

J. Kovačević/arhiva MP