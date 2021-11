FILIP BAŠKOVIĆ – Obranio Novo vrijeme

1. HMNL, 7. kolo

Novo vrijeme - Square 2 : 1 ( 2 : 1 )

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 300.

Suci: Nikola Jelić (Varaždin) 7,5 i Vedran Babić (Split) 7. Treći sudac: Sedlar. Delegat: Bumbak.

Strijelci: 0:1 Đuraš (3), 1:1 Kazazić (5), 2:1 Musinov (7).

Novo vrijeme: Bašković 8, Pulinho 7, Jelavić 7, Kazazić 7,5, B. Gašpar 6,5, Vuković 6,5, Sesar, Suton 6,5, Lasić6,5, R. Gašpar, Musinov 7, Ora, Horvath 6,5, Herceg. Trener: Armando Škorlić 7.

Square: Turuk 7,5, Đuraš 7, Cvjetković 6,5, Kuraja 7, Duvančić 6,5, Noković, Perović 6, Steinwdter 6,5 Gassmann 6,5, Čengić, Franković. Trener: Antun Bačić 6,5.

Žuti kartoni: Vedran Kazazić (Novo vrijeme), Alen Turuk (Square).

Najbolji igrač: Filip Bašković.

Igrači Novog vremena teže su od očekivanog savladali dubrovački Square, a za osvojena tri boda najzaslužniji je bio njihov vratar Filip Bašković. Novi trener Makarana Božović iz prvog reda tribina dvorane na GSC-u vodio je momčad, zapelo je s trenerskom licencom pa je na klupi domaćih bio njegov pomoćnik Škorlić.

Gosti su bolje otvorili utakmicu i već u 2. minuti imali su prvu prigodu, no Kuraja je bio neprecizan. Gospari su šokirali domaće u idućoj minuti, Kuraja je ubacio za Đuraša koji preciznim udarcem šalje loptu iza leđa vratara Baškovića za 0:1. Dvije minute potom domaći se vraćaju u igru, iz slobodnog udarca sa desetak metara Kazazić cilja mrežu Turuka za 1:1. U 6. minuti gosti ponovo prijete, Bašković brani udarac Đuraša i najavljuje svoju sjajnu večer. Do potpunog preokreta dolazi u 7. minuti, nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Vuković nečuvani Musinov zabija za 2:1. Od sredine prvog poluvremena Dubrovčani su imali nadmoć na terenu, pokušaje Dumančića i Gassmanna zaustavlja vratar domaćih. Pred odlazak na odmor domaći se bude, ali zahvaljujući sigurnom Turuku i nepreciznošću napadača domaćih na odmor se otišlo vodstvom Novog vremena od 2:1. Početak nastavka pripao je domaćoj momčadi, Kazazić u 22. minuti dodaje za B. Gašpara čiji udarac odlazi uz samu vratnicu gostiju. Kazazić je u 25. pokušao postići drugi pogodak, ali Turuk je siguran. Potom slijede prilike Squarea, no Bašković je sjajnim obranama zaustavio udarce Dumančića, Kuraje i Steinwdtera glavom. Najbolju priliku za poravnanje sastav Antuna Bačića imao je u 28. minuti, prvi udarac Đuraša zaustavlja Bašković a drugi odlazi iznad grede. Novo vrijeme je trebalo prelomiti utakmicu u 32. minuti kada Kazazić sa nekoliko metara gađa vratnicu gostiju. A šta tek reći za mladog Lasića koji dvije minute nakon toga ne uspjeva ugurati loptu u mrežu koja je „plesala“ po gol crti gostiju. Na potpuni rizik odlučio se trener gostiju koji je od 36. minute pokušao do poravnanja igrajući sa vratarem-igračem, takva igra donijela mu je posjed lopte, ali je Bašković svojim obranama držao svoje suigrače iznad vode. Na kraju su se domaći obranili i burno proslavili osvajanje novih bodova te najavili izlazak iz krize.

Jakov Kovačević