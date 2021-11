KOŠARKA – Amfora povela pa stala

Prva košarkaška liga, 9. kolo

Omiš Čagalj Tours - Amfora 87 : 65 ( 12 : 21, 20 : 7, 36 : 9, 19 : 28)

Omiš. Dvorana Ribnjak. Gledatelja: 30.

Suci: Karlo Mirčeta, Josip Modrić, Frane Lovrić. Opunomoćenik: Meri Meštrov.

Omiš Čagalj Tours: Srzić 7, Pandurić 16, Mimica 21, Šipić 8, I. Jukić 16, Jurčević 2, krolo 7, Matijević 2, A. Jukić, J. Matijević 3, Fulgosi 7, kegalj 2. Trener: Mladen Vušković.

Amfora: Morris 4, Marcelić 7, Kos 19, Božek 13, Lovrić, Radalj 5, Radoš, Han 4, Bokšić 2, Pribisalić 4, Filipetti 2, Vučko 4. Trener: Nenad Videka.

Omišani su u 9. kolu 1. muške košarkaške lige sa visokih 87 : 65 savladali makarsku Amforu. Igrači Nenada Videke dobro su otvorili utakmicu i prvu četvrtinu riješili u svoju korist, no domaći su sredinom druge dionice igre stvari vratili na početak. A do odlaska na odmor gusari sa Cetine su ostvarili prednost od + 4 koša. U trećoj četvrtini domaći su zaigrali čvršće , efikasnije i prelomili rezultat u svoju korist. Presing igrača Mladena Vuškovića na najboljeg košarkaša gostiju Morrisa donio im je prednost od čak 34 koš. Izuzev Kosa i donekle Božeka ostali igrači Amfore nisu mogli pratiti tempo i fizički nadmoćnije Omišane, a tek nakon što je domaći trener u zadnjih 5 minuta dao priliku igračima koji manje igraju gosti su ublažili poraz. Pred kraj susreta i trener gostiju dao je priliku igrati mladim Radalju, Filipettiju i Vučku, a oni su pokazali da se i na njih može računati.

Kod domaćih su najefikasniji bili Mimica sa 21 košem te Pandurić i I. Jukić koji su ubacili po 16 koševa. Najbolji skakač bio im je Srzić sa 13 uhvaćenih lopti. Kod Amfore Kos je postigao 19 koševa i imao 8 skokova, Marcelić je zabio 7 poena i uz to imao 4 skoka. Za dva poena Makarani su šutirali 37 puta, a poentirali 18, za tri koša pokušali su 19 puta, a bili precizni u 6 navrata.

Nenad Videka, trener Amfore: – Počeli smo dobro i imali prednost dok smo se držali plana igre. Nažalost, mi se tog plana držimo samo deset do petnaest minuta, a u momentima kad trebamo stati na loptu mi to ne znamo i zablokiramo. Ovo nam je do sada bila najlošija utakmica, kad su domaći zaigrali agresivnije mi se nismo znali prilagoditi i doživjeli smo visok poraz. Ne znam može li do kraja polusezone popraviti igru, a ustvari i ne znam kako dalje.

Rezultati:

Kvarner 2010 – Dinamo 87 : 73, Ribola Kaštela – Hermes Analitica 82 : 92, Zapruđe – Dubrovnik 57 : 70, Omiš Čagalj T – Amfora 87 : 65, Medveščak – Bosco 75 : 102, Samobor – Jazine Arbanasi 82 : 92

Poredak:

Hermes Analitica 18, Bosco 16, Dinamo 16, Kvarner 2010 15, Dubrovnik 15, Ribola Kaštela 15, Omiš Čagalj Tours 13, Jazine Arbanasi 11, Samobor 11, Amfora 10, Medveščak 9

Iduće kolo igra se 27. studenog 2021. godine, Amfora je domaćin Medveščaku.

J. Kovačević/IvoR