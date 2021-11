FA “TEMPET” ČUVA TRADICIJSKU BAŠTINU I POZIVA NA SUDJELOVANJE – Jednodnevna radionica izrade tradicijskog nakita i perlica 27. studenoga u Galeriji Gojak

Folklorni ansambl Tempet u sklopu svog redovnog rada u subotu 27. studenoga prvi put u gradu organizira jednodnevnu radionicu izrade tradicijskog nakita od perlica. Radionicu će voditi

- Izradom etno nakita radi se na očuvanju, razvijanju tradicijske baštine koja ne završava na izradi replika već kroz tečaj ona doživljava svoj razvoj, nadogradnju – nastavlja svoj životni vijek. Kroz ovu radionicu istražit će se neke zaboravljene vrste nakita i stvarat će se nove kreacije na temelju starih predložaka. Na kreativan način pokušat ćemo građanima popularizirati hrvatsku kulturnu baštinu i svoj rad – poručuju iz Tempeta.

Cilj ove radionice je upoznavanje različitih tehnika izrade tradicijskog nakita, upoznavanje regionalnih specifičnosti nakita pojedinih krajeva i uvid u kulturno- povijesne prilike kada je nakit izrađivan i prigode kada je nakit nošen. Uratke s radionica sudionicima ostaju kao uspomena na radionicu.

Radionica će se organizirati u prostorijama Galerije Antuna Gojaka od 10 do 13 sati, pauza od 13 do 15 sati, nastavak od 15 do 18 sati, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i potrebne covid potvrde ili važeći antigenski test.

Prijave do četvrtka putem e-maila: fatempet.makarska@gmail.com. Broj sudionika je ograničen.

J.M./arhiva MP