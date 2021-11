RUKOMET – Makarska slavila u Zadru

2. HRL – Jug (žene), 8. kolo

Zadar - Hoteli Makarska 30 : 31 ( 13 : 15 )

Zadar. ŠRC Mocire. Gledatelja: 30.

Suci: Anđela Maloča (Solin) i Lucija Srdanović (Split). Delegat: Damir Šodić.

Zadar: Kapitanović 3, Bračić 4, Šovrnić, Vrsaljko 2, Matovina 14, Tabak, Balen, Tvrdeić 5, Relota 2. Trener: Maja Mitrović.

Hoteli Makarska: Pavlinović 3, Bandur 8, Vujčić 3, Juričić 9, M. Ravlić 4, L. Ravlić, Ivanac 1, Ševelj, Šalinović 3. Trener: Leona Lendić Kovačević.

Sedmerci: Zadar: 3/3, Hoteli Makarska 1/1

Nakon trotjedne stanke radi koronavirusa rukometašice Makarske gostovale su u Zadru, a nakon dramatične završnice minimalnim rezultatom savladale su Zadar u gostima i osvojile važne bodove. Bila je ovo od početka izjednačena i vrlo zanimljiva utakmica, tek u 19. minuti gošće se imale prednost od dva pogotka (10:12). Makarke su tu prednost od + 2 zadržale do odlaska na odmor (13:15). Sredinom nastavka Hoteli Makarska imaju prvu malo značajniju prednost (20:23), uporne rukometašice Zadra su mukotrpno vraćaju i love prednost te u 50. minuti dolaze do poravnanja rezultata (25:25). U 55. minuti pogotkom Mije Bandur gošće ponovo imaju prednost od 26:28, a u 57. vraćaju prednost na + 3 (28:31). Uzbudljive i neizvjesne su bile tri zadnje minute, prazan hod gošća koriste domaće igračice i dolaze na jedan pogodak zaostatka (30:31). Za doći do željenog cilja nisu imale snage i sreće, a rukometašice Makarske kući se vraćaju punim plijenom. Kod Zadra najpreciznija je bila Anna Marie Matovina s 14 postignutih pogodaka, dok su kod Makarske Nina Juričić u 9, a Mia Bandur 8 navrata tresle mrežu domaće ekipe.

Rezultati:

Metković – Petason Vranjic 26 : 27, Orkan – Split 2010 II 29 : 29, Sinj – Marina Kaštela 30 : 22, Knin – ŽARK Split 14 : 35, Zadar – Hoteli Makarska 30 : 31

Poredak:

Petason Vranjic 12, Split 2010 II 9, ŽARK Split (-3) 8, Orkan 7, Sinj (-4) 6, Hoteli Makarska (-1) 6, Metković (-2) 4, Marina Kaštela 4, Zadar 2, Knin 0

Iduće kolo igra se 27. 11. 2021. godine, a sastaju se:

Hoteli Makarska – Sinj, Petason Vranjic – Knin, ŽARK Split – Orkan, Marina Kaštela – Metković, Split 2010 II. – Zadar

J. Kovačević/IvoR