PRVA HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA – Budi se Novo vrijeme, Olmissum ne ispušta vrh

Odigrane su utakmice 7. kola 1. HMNL, na pet utakmica postignuto je 29 pogodaka što je skoro šest po susretu. Domaćim klubovima pripale su dvije pobjede, dva susreta završila su neriješenim ishodom dok su gosti upisali jednu pobjedu. Universitas i Crnica odigrali su 0 : 0, a rijetki su futsal susreti koji završe bez pogodaka, a za to je najzaslužniji vratar Crnice Josip Jolić, ali i slabi domaći realizatori. Futsal Dinamo i Vrgorac odigrali su 4 : 4 u Domu sportova, a Zagrepčanima je bilo lakše pogađati vratnice nego mrežu suparnika. Čak je pet puta vratnica spašavala goste od pogotka, a domaće jednom. Vrgorčani su do 38. minute imali vodstvo od 3:4, a tada je Čekol majstorski prebacio vratara Primića za konačnih 4:4. Novo vrijeme je sa novim trenerom iščupalo bodove protiv dubrovačkog Squarea, a sva tri pogotka postignuti su u prvih 7 minuta igre. Dubrovčani su pred kraj utakmici do poravnanja doći igrajući s vratarom-igračem, no sve njihove prijetnje otklonio je sjajni vratar domaćih Filip Bašković. Aktualni prvak je na Baldekinu nanio visok poraz novaku u ligi Šibeniku 1983, nakon što su Omišani vodili sa 0:7 počasni pogodak za domaće postigao je prvi topnik lige Zvonimir Šućur. Na susretu između Futsal Pule i Alumnusa mreže su se tresle čak 10 puta, od toga gostujuća 6 a domaća 4 puta. Daniel Moravac zabio je četiri pogotka za Puljane i najzaslužniji je što su Puljani prekinuli niz loših rezultata.

Rezultati:

Universitas – Crnica 0 : 0, Futsal Dinamo – Vrgorac 4 : 4, Novo vrijeme – Square 2 : 1. Futsal Fula – Alumnus Sesvete 6 : 4, Šibenik 1983 : Olmissum 1 : 7

Poredak:

Olmissum 16, Vrgorac 13, Futsal Pula (-1) 12, Futsal Dinamo 11, Novo vrijeme 11, Universitas 9, Square 8, Šibenik 1983 8, Crnica (-1) 4, Alumnus Sesvete 3

Lista strijelaca:

10 – Zvonimir Šućur (Šibenik 1983)

9 – Antonio Sekulić (Olmissum), Ivan Gotovac (Universitas)

8 – Josip Bošković (Vrgorac)

7 – Kristijan Grbeša (F. Dinamo), Marko Kuraja (Square), Daniel Moravec (F. Pula)

6 – Toni Vučković (F. Dinamo), Kristijan Čekol (F. Dinamo), Maro Đuraš (Square)

Parovi idućeg kola:

Vrgorac – Universitas (26. 11.), Crnica – Šibenik 1983 (26. 11.), Olmissum – Novo vrijeme (27. 11.), Alumnus Sesvete – Square (27. 11.), Futsal Pula – Futsal Dinamo (28. 11.).

J. Kovačević/arhiva MP