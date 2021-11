NOGOMETNE I MALONOGOMETNE VIJESTI – Juniora Antunovića cijene čitatelji, All in samo pobjeđuje

U rubrici Igrač kola bira se najbolji igrač 14. kola 3. HNL-Jug. Odigrane su dvije zaostale utakmice , najprije Zagora – Zmaj pa jučer Jadran LP – Kamen i time je kompletirano 14. kolo. Igrač sa najviše glasova u kolu dobiva 12 bodova, onaj iza njega 10, slijedeći iza redom 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Igrač sa najviše bodova za sada je Ivan Buhač (Neretva), drugi je Nikola Marić (Primorac), a treći Ivan Antunović (Zmaj). U prvoj cijeloj utakmici za seniorsku momčad Zmaja još juniora Ivana Antunovića imao je velik doprinos u pobjedi „crvenih“ i radi toga je dobio velik broj glasova čitatelja dalmatinskog nogometa.

UMN MAKARSKA – All in Makarska stopostotni

Odigrane su utakmice 3. kola Prve makarske malonogometne lige, a momčad All inn Makarska ostvarila je sve tri pobjede. Postignuto je 19 pogodaka, a to je skoro 4 po utakmici. Najefikasniji je bio igrač Amicisa Josip Gojak koji je u tri navrata tresao mrežu PP Makarska. Rijetko se događa da u malom nogometu utakmica završi bez golova, a upravo to se dogodilo na utakmici između Gornje Vala i Fast food Monaca.

Rezultati:

AMICIS – PP MAKARSKA 5 : 2

Gojak (3), Matešan (1), Cvitanović (1) / Jakić (1), Hrstić (1)

MAKARSKA TOURISTIK – DPH TORCIDA MR 4 : 1

Lalić (2), Protrka (1), M. Herceg (1) / Bućan (1)

ALL IN MAKARSKA – BRELA 2 : 1

Petrović (1), Dragičević (1) / Medić (1)

KALA BAR - DPH TUČEPI 4 : 0

Brnić (2), Koštić (1), Šalinović (1) /

FAST FOOD MONACO - GORNJA VALA 0 : 0

Poredak:

All in Makarska 9, Gornja vala 7, Kala bar 7, Fast food Monaco 7, Makarska touristik 6, Brela 4, Amicis 3, DPH Torcida MR 0, DPH Tučepi 0

Iduće kolo:

Kala bar – Fast food Monaco, Makarska touristik – DPH Tučepi, All in Makarska – DPH Torcida MR, PP Makarska – Gornja Vala, Amicis – Brela.

J. Kovačević/D.V.