GRADONAČELNIK NA BRIFINGU S NOVINARIMA – ‘S novom upravom prestala je praksa vođenja grada iz kavane’

Na današnjem brifingu s novinarima gradonačelnik Zoran Paunović osvrnuo se samo na jednu temu: pitanja gradskog vijećnika i predsjednika HDZ-a Juru Brkana koji se na društvenim mrežama požalio da mu gradonačelnik Makarske uskraćuje odgovore na sljedeća pitanja: kakvo je stanje na računu Grada 1. studenog 2021. godine, dostavu dozvole izdanu Lidlu Hrvatska 19. 10. 2021., 2. dostavu ugovora između Grada Makarske i poduzeća FAMILY BUS SERVICE d.o.o., 3. dostavu ugovora između Grada Makarske i poduzeća Jukić DAM d.o.o. o izvođenju radova na energetskoj obnovi Ville Irena te odgovor na pitanje ima li gradonačelnik ili poduzeće kojemu je on vlasnik i dalje ima nepodmirena dugovanja prema poduzeću Jukić DAM d.o.o. te je li podmirio zadnju ratu komunalnog doprinosa koja je dospjela 31. 8. 2021. a koja mu je obračunata za izgradnju hostela. Za Brkanova pitanja postavljena putem društvenih medija zainteresirali su se lokalni mediji pa je gradonačelnik odlučio javno odgovoriti na sva pitanja te novinarima omogućiti uvid u dokumentaciju.

- U kampanji sam najavio da ću kao gradonačelnik odgovarati na sva pitanja, bez obzira tko ih postavljao pa nema razloga da ne odgovorim i vijećniku Brkanu. Praksa vođenja grada iz kavane je prestala s novom upravom, ali očito se sad tako funkcionira u oporbi pa se po kavanama šire tračevi.

No, idemo redom.

Prvo pitanje – znate li dragi sugrađani kako izgledaju gradske financije? Zatekli smo sustav u rasulu, računi nam dolaze bez reda i plana. Grad ima svoj proračun i to mora zakonski funkcionirati. Što za Grad znači trenutno stanje na računu? Ono se tri puta promijenilo dok sam pisao ovaj komentar na Facebooku. Bivšem gradonačelniku se stanje moralo printati na papir, a mi smo uveli internetsko bankarstvo. Tako za razliku od njega, ja u svakom trenutku mogu na mobitelu pogledati stanje. Nema papira, ima ušteda od nekoliko stotina tisuća kuna za grad.

Drugo pitanje. Lidl gradi tzv. dostavni tunel kako bi se smanjila emisija buke u okoliš od strane kamiona, prilikom logističkih operacija istovara i utovara robe na skladištu i za to ima dozvolu.

Treće pitanje. Grad je transparentno potpisao ugovor i Makarani napokon imaju mogućnost autobusnog prijevoza. Isti prijevoz nuđen je u nekoliko navrata i bivšoj vlasti, o tome postoje zapisi u gradu, a nije mi poznato iz kojih razloga se bivša vlast nije odlučila za takvu uslugu prema svojim građanima. Mi smo reagirali jako brzo i to smo predstavili kao pilot- projekt povezivanja Velikog Brda s Makarskom. To nije usluga kružnog javnog prijevoza, ali je važan korak prema tome. Koliko god to nekome smetalo.

Četvrto pitanje. Tvrtka je odabrana isključivo po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Sve o javnoj nabavi je objavljeno u Narodnim novinama, a u ponedjeljak sam bio u fondu u Zagrebu gdje sam potpisao ugovor za sufinanciranje energetske obnove Ville Irene. Koliko god to nekome smetalo.

Peto pitanje se tiče vijećnikovih kavanskih tračeva. Za projekt energetske obnove je odabrano poduzeće dobilo na javnom natječaju u 10. mjesecu 2019. godine. Financijska konstrukcija za cijeli projekt je zatvorena. Osim toga projekt je sufinanciran EU sredstvima u iznosu od preko 70 % (neke stavke su sufinancirane sa 65 %, a neke sa 80 %). Za svaki slučaj, i za ovaj slučaj sam preventivno zatražio mišljenje povjerenstva za sukob interesa pa ću ga objaviti kad ga dobijem.

Šesto pitanje. Nije moja obveza podmiriti ratu komunalnog doprinosa, već poduzeća gdje sam bio odgovorna osoba. Bivši gradonačelnik Brkan je s poduzećem dogovorio otplatu komunalnog doprinosa u ratama – kao i s brojnim drugim poduzećima – i to je podmireno. Druga rata je podmirena tri mjeseca prije roka koji je definirao bivši gradonačelnik.

Ova pitanja su inače, čisto licemjerje jer „moram“ odgovarati na kavanske tračeve u roku, a isti ljudi su odbijali davati odgovore na legitimna vijećnička pitanja.

Naš oporbenjak iz kavane jednostavno ne radi dobro svoj posao. Je li vama normalno da u ovih 6 mjeseci makarski saborski zastupnik nije niti jednom došao do gradonačelnika i pitao trebam li pomoć u lobiranju za projekte od interesa za grad? Je li vam normalno da ja kao gradonačelnik imam bolju komunikaciju s ministrima, direktorima fondova nego što je imao on? Bez obzira što su to ljudi uglavnom iz njegove stranke. To je činjenica, koliko god nekome to smetalo.

Vijećnika Brkana pozivam da se napokon pojavi na Gradskom vijeću koje je zadnjih nekoliko puta izbjegavao i da sva ova pitanja postavi i na redovnoj proceduri. Odgovore će i tamo dobiti, izjavio je gradonačelnik Zoran Paunović.

Na kraju brifinga gradonačelnik je novinarima dao na uvid dokumentaciju – odgovore na sva pitanja koje je postavio gradski vijećnik Jure Brkan.

MP/IvoR