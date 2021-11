DANIJEL I DAMIR RAŠIĆ – Potopili Otočane

3. HNL-Jug, 17. kolo

Zmaj - OSK 3 : 1 ( 1 : 1 )

Makarska. Igralište na GSC-u. Gledatelja: 30.

Sudac: Mateo Budić (Kaštel Gomilica) 8. Pomoćni suci: Čalo i Kukulj. Četvrti sudac: Znaor. Delegat: Dunjić.

Strijelci: 0:1 Vidović (5), 1:1 Danijel Rašić (44), 2:1 Damir Rašić 59), 3:1 Brnić (90).

Zmaj: Bartulić 7, Serdarević 7,5, Kovačević 6,5 (od 54. Gojak 7), Tomaš 7,5, Brnić 8, Šalinović 8, Rudelj 7,5, Okić 6,5 (od 54. Damir Rašić 7,5 – od 89. Sokol,-), Bauk 8,5, Danijel Rašić 8 (od 70, Rakić 7), Božić 7,5. Trener: Darko Vlatković 8.

OSK: Ćurković 7, Marinović 6,5, Marunica 6,5, Vuleta 6,5, Matijašević 7, Vidović 7, Ganassi 6 (od 66. Kozina 6,5), Vukušić 6 (od 46. Bašić 6,5), Spajić 6,5, Norac-Kevo 7, Grčić 6,5. Trener: Dalibor Filipović 6,5.

Najbolji igrač: Josip Bauk.

U zadnjoj ovogodišnjoj utakmici Zmaj je u Makarskoj bio domaćin OSK-u iz Otoka, „ crveni“ su u nastavku preokrenuli vodstvo gostiju i tako došli do tri važna boda. Težak i kišom natopljen teren bio je više nalik na oranicu nego na nogometni travnjak, a i u takvim uvjetima igrači jedne i druge momčadi odigrali su borben i neizvjestan dvoboj. Domaći su od početka jurnuli na vrata gostiju, a u 5. minuti doživjeli su neočekivan šok. Nakon ubačenu sa desnog boka i greške vratara Zmaja Bartulića lopta dolazi do Vidovića koji preciznim udarcem šalje loptu u prazna vrata domaćih za 0:1. Zmaj prijeti preko Brnića u 11. minuti, no siguran je vratar gostiju. Potom prijeti Tomaš, ali je njegov udarac bio neprecizan. Nakon udarca iz kuta u prigodi se našao Danijel Rašić, ali ni njegov pokušaj nije bio veća prijetnja po vrata OSK-a. Otvorena i odlučna igra domaćima je donijela poravnanje rezultata u 44. minuti, ovoga puta nakon što je Šalinović izveo korner lopta dolazi do Danijela Rašića koji zabija za 1:1. Prvu prigodu u nastavku imali su gosti, sjajnom obranom Bartulić je zaustavio udarac Vidovića i iskupio se za grešku na početku utakmice. Igrači Darka Vlatkovića preokreću rezultat u svoju korist u 59. minuti, nakon što se Brnić prošetao kroz obranu gostiju i idealno dodao Damiru Rašiću koji sa desetak metara zakucava loptu u mrežu Ćurkovića. Iz slobodnog udarca sa 16-17 metara Damir Rašić u 65. minuti nije uspio nadmudriti vratara OSK-a. Završnica susreta bila je izuzetno dramatična, Zmaj je nastojao prelomiti susret u svoju korist, a Otočani poravnati rezultat. Stipe Brnić se na isteku utakmice oslobodio trojice igrača gostiju i umjesto da puca dodaje loptu usamljenom Gojaku čiji udarac brani vratar OSK-a. Trener domaćih Darko Vlatković imao je dobar osjećaj prilikom promjene igrača, njegov drugi džoker sa klupe Ante Sokol asistirao je u sudačkoj nadoknadi Brniću koji poentira za konačnih 3:1. Zmaj se nakon ova tri boda primaknuo klubovima iz sredine tablice, a pobjegao na pristojnu razliku onima sa začelja dok za klub iz Otoka slijedi nemirna zimska stanka.

Darko Vlatković, trener Zmaja: Važna pobjeda, pokazali smo odličnu igru

Darko Vlatković trener, Zmaja: -Po za igru iznimno teškom terenu, naši igrači ostvarili su važnu pobjedu koja će nam omogućiti mirniji nastavak proljetnog djela sezone. Uz požrtvovnost i veliku motivaciju, pokazali smo, za uvjete na travnjaku, odličnu igru protiv vrlo dobrih gostiju iz Otoka.I ako smo vrlo rano primili pogodak, nismo odustali od taktičkog plana za ovaj susret te smo te smo do odlaska na odmor poravnali rezultat. Nakon izvrsno izvedenog kornera Šalinovića , skoka Bauka, naš kapetan Danijel Rašić zakucava loptu u mrežu gostiju. Ulaskom u igru Damira Rašića i Gojaka promijenili smo sustav igre, te na taj način još više „raširili“ igru i vrlo brzo, preko Damira Rašića došli do prednosti koju je još počeo Stipe Brnić na samom isteku utakmice. Još jednom čestitam svim igračima koji su u ove četiri utakmice prikazali izvrstan nogomet i na koncu uzeli bodove koji nam daju mirnoću pred nastavak prvenstva.

