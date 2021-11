KOS ULOVIO MEDVJEDE – Amfora upisala drugu pobjedu

Prva košarkaška liga Hrvatske, 10. kolo

Amfora – Medveščak 72 : 70 ( 10 : 18, 24 : 15, 12 : 19, 26 : 18)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 55.

Suci: Roko Hordov, Dino Vukušić i Ivan Hajduk. Delegat: Ladislav Omero.

Amfora: Radalj, Radoš 6, Morris, Marcelić 4, Kos 22, Jović 19, Han 7, Božek 8, Bokšić 6, Lovrić, Pribisalić, Vučko. Trener: Nenad Videka.

Medveščak: Serdarušić 31, Šušak 7, Rezo 6, Rukavina, Stasjuk 7, Škorić 11, Grgić 1, Barač, Božan, Fabris, Živković 4, Macner 3. trener: Hrvoje Franić.

Košarkaši Amfore i Medveščaka odigrali su borbenu i do kraja neizvjesnu utakmicu 10. kola Prve košarkaške lige. Pobjeda je pripala domaćoj momčadi, a da su bodovi otišli na stranu gostiju ne bi bilo nezasluženo. Ponajbolji domaći igrač Donald Joseph Moris morao je iz igre početkom druge četvrtine radi dvije nesportske greške, do kraja susreta ozlijedili su se Lovrić i Marcelić pa je pravo čudo da su igrači Nenada Videke uspjeli doći do druge ovosezonske pobjede. Kos je tricom doveo Amforu u početno vodstvo, potom su gosti postigli 11 koševa u nizu poveli s 3:11. Do kraja prve četvrtine gosti su uzeli sve što su im ponudili Makarani i zadržali prednost od + 8 (10:18). Početkom druge dionice igre obilježio je Jović koji je sa 7 koševa za redom smanjio vodstvo Medveščaka, a gdje je on stao nastavio je Božek i sa dvije trice doveo Amforu na dva koša zaostatka. Prije odlaska na odmor Radoš svojim koševima donosi minimalnu prednost svojoj momčadi od 34:33. Prvo veće rezultatsko odmicanje imali su igrači Medveščaka kada su koševima Serdarušića prednost vratili na svoju stranu (44: 52). U posljednjoj četvrtini amforaši smanjuju rezultatski zaostatak, a tricom Kosa u 37. minuti ponovo vode sa 66: 65. Do kraja nije bilo sve glatko, 15 sekundi prije kraja bilo je 70:70. Samo jednu sekundu prije zadnjeg zvuka sirene gosti rade prekršaj na Kosu koji iz slobodnih bacanja zabija za konačnih 72:70. Kod Amfore su najviše koševa postigli Karlo Kos (22) i Željko Jović (19), Kos je imao i najviše skokova 7, a on i Božek imali su po 4 asistencije. Kos je uz to iz sedam pokušaja pogodio četiri trice što mu je donjelo epitet najboljeg igrača utakmice. Kod Medveščaka daleko najbolji je bio Reneto Serdarušić koji je sa 31 košem bio najbolji strijelac utakmice, a pored 9 skokova upisao je i 5 asistencija.

Rezultati:

Dinamo – Omiš Čagalj Tours 77 : 64, Bosco – Ribola Kaštela 92 : 95, Zapruđe – Kvarner 2010 67 : 76, Hermes Analitica – Samobor 112 : 74, Amfora – Medveščak 72 : 70

Poredak:

Hermes Analitica 20, Dinamo 19, Bosco 17, Kvarner 2010 17, Ribola Kaštela 17, Dubrovnik (-1) 15, Omiš Čagalj 14, Jazine Arbanasi (-2) 11, Amfora 11, Zapruđe 11, Samobor 11, Medveščak (-1) 9

Iduće kolo igra se 4. 12., sastaju se:

Ribola Kaštela – Amfora, Kvarner 2010 – Dubrovnik, Omiš Čagalj T – Zapruđe, Medveščak – Dinamo, Samobor – Bosco, Jazine Arbanasi – Hermes Analitica

J. Kovačević/Ž.K.