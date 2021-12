JADRAN LP JESENSKI PRVAK – Zmaj pobjegao sa začelja

3. HNL-Jug, 17. kolo

Odigrano je posljednje kolo jesenskog dijela prvenstva 3. HNL-Jug, a na devet utakmica postignuta su 24 pogotka. Igralo se po veoma lošim vremenskim uvjetima i na travnjacima natopljeni kišom. Domaćim momčadima pripale su tri pobjede, gostujućima dvije, a četiri utakmice završile su neriješenim rezultatom.

Derbi kola odigran je u Opuzenu između domaćeg Neretvanca i vodećeg Jadrana iz Ploča. Mreže se na Podvornici nisu tresle, a plavi sa ušća Neretve zadovoljniji su osvojenim bodom. Vjetar, kiša i loš travnjak onemogućili su bolju igru obje momčadi, na kraju su aktualni prvak i jesenski podijelili bodove. Trener domaćih Goran Proleta se Pločanima suprotstavio sa čak 10 igrača mlađih od 21 godinu koji su odlično kontirali susjednoj momčadi i tako na najbolji način završili sezonu iz snova koja je obilježena dvostrukom krunom. Jadran LP je imao najviše pobjeda (11) i najmanje poraza (2), postigli su najviše pogodaka (42) i primili najmanje (12) pa njihovoj tituli nema prigovora. OSK je rano poveo u Makarskoj, nakon greške domaćeg vratara Vidović je zabio za 0:1. Braća Rašić i Brnić su svojim pogodcima preokrenuli rezultat u korist „crvenih“, i donijeli mir u tabor Makarana.

Malo je tko očekivao da će Zmaj polusezonu završiti sa samo pet pobjeda i negativnom gol razlikom, loš ulazak u sezonu razlog je tome. Nakon promjene na trenerskoj klupi Zmaj je u finišu sezone zaigrao bolje i u zadnja četiri kola osvojio sedam bodova sa kojima se primakao klubovima iz sredine tablice, a pobjegao na pristojnu razliku onima sa začelja tablice.

Urania je i nakon zadnjeg kola ostala na jednoznamenkastom broju osvojenih bodova, a OSK i Kamen nisu im nedohvatljivi. Uz veliki napor uprave i stručnog stožera i dovođenje adekvatnih pojačanja Urania bi lampaš trebala prepustiti nekom drugom. Bivši igrač Šibenika, sinjskog Junaka i makarskog Zmaja Luka Fuštin sa dva je pogotka potopio Hrvace u Vodicama, a gosti prigovaraju da su u dva navrata bili oštećeni sudačkim odlukama. Vodičani su polusezonu završili bez poraza na domaćem terenu, a da su osvojili koji bod više u gostima bili bi bolje plasirani. Ivanbegovina nije više vruć teren, ovu polusezonu Kamen je na domaćem travnjaku ubilježio samo dvije pobjede, tri remija te čak četiri poraza. Ovaj zadnji nanijela im je Neretva koja je sa ova tri boda skočila na treće mjesto. Upravo je cilj igračima i treneru Metkovaca Mariu Svaguši cilj bio plasman u gornji dio tablice. Upravi i igračima Kamena slijedi nemirna zimska stanka, malo je njihovih igrača zadovoljilo svojom igrom u prvom djelu sezone, a misle li i nakon 10 godina igrati među trećeligašima u proljeće će morati igrati znatno bolje. Split je neočekivano poražen na Parku mladeži od biogradskog Primorca, a ovim neuspjehom pali su na peto mjesto. Bivšeg prvoligaša do boda je mogao dovesti kapetan Ivan Tomičić koji na oproštajnoj utakmici nije uspio realizirati kazneni udarac. Sloga je na domaćem terenu propustila savladati Zagoru, Mravičani za pobjedu ne znaju pet kola, Unešićani su nakon četiri poraza u nizu došli do jednog boda. Teže od očekivanog Hrvatski vitez je u Posedarju slavio protiv GOŠK Dubrovnika. Gospare je sa dva pogotka bez bodova ostavio njihov bivši suigrač Karlo Torbarina koji je dvaput tresao mrežu Kristića. Usprkos velikoj kiši navijači domaćih pobjedu i osvajanje drugog mjesta proslavili su pjesmom ,Viteže bio zadnji ili prvi ti si nam u krvi’. Junak i Zadar odigrali su u Sinju borbenu i neizvjesnu utakmicu koja je završila bez pobjednika. Iz igračkog kadra se vidi da jedni i drugi zaslužuju bolji plasman, a to će moći potvrditi u nastavku prvenstva.

Rezultati:

Neretvanac – Jadran LP 0 : 0, Zmaj – OSK 3 : 1, Urania – Uskok 1 : 1, Vodice – Hrvace 2 : 1, Kamen – Neretva 2 : 3, Split – Primorac 0 : 1, Sloga – Zagora 1 : 1, Hrvatski vitez – GOŠK Dubrovnik 1919 2 : 1, Junak – Zadar 2 : 2

Poredak:

Jadran Lp 37, Hrvatski vitez 32, Neretva 30, Sloga 29, Split 28, Primorac 27, Hrvace 27, Neretvanac 26, Uskok 26, Zadar 24, Junak 21, GOŠK Dubrovnik 20, Zmaj 20, Vodice 20, Zagora 18, Kamen 13, OSK 12, Urania 9

Lista strijelaca:

13 – Krešimir Luetić

12 – Mario Marević

10 – Karlo Torbarina, Marko Musulin

9 – Vlatko Blažević, Leo Andrić, Nikola Marić, Mario Marić

8 – Ivan Buhač, Stipe Barač, Ivan Mastelić

7 – Mislav Pezo, Zvonimir Teklić, Robert Jandrek, Luka Vodopija, Josip Sušić, Abel Kalfić

6 – Drago Gabrić

5 – Danijel Rašić, Marin Jonjić, Duje Tadić, Mateo Rončević, luka Anković, Andro Vuleta, Anel Topuzović

Proljetni dio prvenstva 3. HNL-Jug kreće 19. veljače 2022., a sastat će se:

Zmaj – Jadran Lp, Neretva – Hrvace, Vodice – Zagora, Sloga – GOŠK Dubrovnik, OSK – Split, Neretvanac – Uskok, Junak – Kamen, Urania – Zadar.

Jakov Kovačević/IvoR