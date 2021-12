FUTSAL KUP HRVATSKE – Novo vrijeme u polufinalu

Universitas

Split. SD Gripe. Gledatelja: 200.

Suci: Josip Dujmić i Dino Kramar. Treći sudac: Miloslav Šimac. Delegat: Dražen Bumbak.

Strijelci: 0:1 Jelavić (12), 1:1 Gotovac (14 – 6m), 1:2 Gašpar (22), 1:3 Jelavić (34), 2:3 Šuljić (35)

Universitas: Pavlović, Juretić, Gotovac, Tustonjić, Sučić, Jukić, Crnjac, Kljunak, Mijić, Kosor, Radmilo, Čule, Šuljić, Radmilo, Miliša. Trener: Marin Mandić.

Novo vrijeme: Bašković, Pulinho, Suton, Gašpar, Vuković, Sesar, Kazazić, Lasić, Musinov, Sanz, Ora, Horvath, Herceg. Trener: Armando Škorlić.

Žuti kartoni: Gotovac (Universitas), Lasić, Gašpae, Sanz, Kazazić (Novo vrijeme).

Igrač utakmice: Toni Jelavić.

Universitas i Novo vrijeme na splitskim gripama odigrali su susret četvrtfinala futsal Kupa Hrvatske, a utakmica je protekla u borbenoj i neizvjesnoj igri. Prvo poluvrijeme izglednih prilika bilo je na obje strane, gosti koriste jednu od svojih i u 12. minuti preko Jelavića dolaze do prednosti. Domaći nakon toga podižu razinu igre i u 14. minuti poravnaju rezultat , nakon prekršaja u kaznenom prostoru suci sviraju kazneni udarac za Splićane, Gotovac je bio precizan sa 6. metara za 1 : 1. Makarani do nove prednosti dolaze u 22. minuti kada Gašpar zabija za 1:2. Novo vrijeme udvostručuje prednost preko najboljeg igrača utakmice Tonija Jelavića u 34. minuti. Minutu potom Šunjić poentira za 2:3 i donosi nadu „studentima“ i dvoboj ponovo postaje neizvjestan. Do kraja susreta igrači Marina Mandića napadaju svim sredstvima na vrata Baškovića, od 37. minute igraju sa Šuljićem u ulozi vratara-igrača. Za šansom Kosora koji nekoliko sekundi prije kraja nije uspio ubaciti loptu u prazna vrata Makarana dugo će žaliti. Novo vrijeme je ovom pobjedom izborilo polufinale malonogometnog kupa Hrvatske koje će se odigrati u Puli.

J. Kovačević/Ž. Kovačić