RADOST NA LEDU U BOŽIĆNOM GRADU – Djeca i roditelji hrle na klizalište, a do 13 sati Grad osigurao besplatan ulaz za vrtiće i osnovne škole

S nestrpljenjem su djeca i roditelji, ali i odrasli Makarani čekali da prestane kiša, smiri se bura kako bi osjetili čari ledene bajke u Božićnom gradu. Tako se nakon otvaranja 27. prosinca, prvog ljepšeg dana teško dolazilo do ulaznice. Svi su htjeli klizati.

Potvrđuje nam to Filip Filipetti, voditelj klizališta za tvrtku Arctic iz Rijeke. Ledeni park se rasprostire na 300 četvornih metara na platou ispred hotela Osejava.

- Gušt je gledati djecu iz vrtića, osnovnoškolce, srednjoškolce, ali i sve koji vole klizati s kako nestrpljenjem čekaju 9 sati i otvaranje klizališta. Zimski gušt nije skup, za termin od 45 minuta valja izdvojiti 10 kuna za najam klizaljki i 10 za ulaznicu, a radimo do 23 sata od ponedjeljka do četvrtka. Vikendom duže, od 9 do 24 sata. Zahvaljujući Gradu Makarskoj klizanje je besplatno od 9 do 13 sati za djecu s posebnim potrebama, dječje vrtiće i osnovne škole, ali se grupe prethodno najavljuju.

U jednom trenutku na klizalištu može bijelu radost doživjeti dvadeset klizača, a uskoro će krenuti i Škole klizanja.

- Svi koji žele biti dio ove zimske čarolije mogu, i ne moraju znati klizati. U situacijama kada su klizači nesigurni ‘uskače’ bijeli medo, rekvizit na koji se može sjesti, pridržavati ili gurati. Zato, ako se u sve ove ljepote ledene bajke želite sami uvjeriti i doživjeti, čekamo vas na ‘morskom’ klizalištu – poručuje Filip Filipetti.

Jasna Morović/IvoR