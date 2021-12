BRUNO TURINA, POTPREDSJEDNIK HPD VELIKO BRDO – ‘Sretni smo da je božićna kućica Vrlobrdskih planinara prvi put dio makarske blagdanske priče’

Božićni ugođaj, više nego ikad, osjeti se u Velikom Brdu. Zasluga je to Hrvatskog planinarskog društva Veliko Brdo koje je odavno imalo ideju o Božićnoj kućici u Velikom Brdu, a ove godine su s planova prešli na realizaciju. U tome im je pomogao Grad Makarska ustupivši im kučicu u kojoj će se pripremati i nuditi blagdanske delicije i to radnim danima od 10 do 23 sata, a vikendom od 14 do 24 sata.

- Plan je bio otvoriti kućicu kada je zasvijetlio Božićni grad ali loše vrijeme je taj dan pomaklo. Zato je sinoć bila prava fešta. Puno je Vrlobrđana i Makarana došlo guštati u fritulama, kuhanom vinu, pašticadi, našim poznatim makarunima, i drugim delicijama koje griju tijelo u ovim hladnim prosinačkim danima. Ovo je prvi put da Veliko Brdo ima svoju Božićnu kućicu, ponosni smo na to. Nema sumnje, bit će to tradicija. Jer, mi planinari sretni smo kada osvajamo vrhove, upoznajemo prirodu ali i kada vidimo da guštaju domaći ljudi u blagdanskim danima, a gotovo na pragu svoje kuće, ponosno će Bruno Turina, potpredsjednik HPD Veliko Brdo.

Nisu članovi Društva mislili samo na gastronomiju i glazbu, vikendima će Veliko Brdo pohoditi živa muzika, već su našli načina kako u blagdansko raspoloženje uključiti djecu i sve koji vole rukotvorine. Organizirali su radionice šivanja božićnih ukrasa koje će voditi Ivana Žanetić Bušelić. Odaziv je velik pa će osim sutrašnje biti još jedna u idući petak. Prijavilo se čak četrdeset polaznika.

- Iznenađena je još, kaže nam Bruno Turina. Djecu će pohoditi Sveti Nikola i donijeti pune košare darova. I Sv. Luce je dio tradicije. Tako iz dana u dan Vrlobrdski planinari djelima tkaju najljepšu blagdansku priču i pozivaju: -Dođite nam!

Jasna Morović/B.T.