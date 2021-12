MALI NOGOMET – Gornja Vala izrešetala mrežu PP Makarska

Prva malonogometna liga Makarske, 4. kolo

Odigrano je 4. kola 1. malonogometne lige Makarske, a na pet utakmica postignuto je 29 pogodaka što je gotovo 6 po utakmici. Ovo kolo obilježili su igrači Gornje Vale koji su mrežu PP Makarske tresli čak 11 puta, a bez osvojenog boda su i dalje momčadi DPH Torcida MR, DPH Tučepi i PP Makarska.

KALA BAR – FAST FOOD MONACO 1 : 2 (1 : 1)

Brnić (1) / Tolj (1), Kurtović (1)

Derbi kola odigrali su Kala bar i Fast food Monaco, a nakon borbenog i neizvjesnog dvoboja slavili su „kneževi“. Tolj je donio prednost Monacu dok je za Kala bar zabio Brnić. Konačnih 1:2 uradak je Kurtovića, sa tri novoosvojena boda Fast food Monaco se probio na diobu drugog mjesta.

MAKARSKA TOURISTIK - DPH TUČEPI 6 : 1 (3 : 0)

M. Herceg (2), Matić (2), Rašić (1), Lalić (1) / M. Visković

Mrežu tučepskog DPH Hajduk napunili su Mile Herceg i Bojan Matić sa dva, Jure Radić i Duško Lalić s jednim pogotkom, a počasni zgoditak za Tučepljane postigao je Marko Visković. Nakon početnog poraza Makarska Touristik je zaredala sa dobrim igrama i pobjedama što im je donijelo plasman na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice.

ALL IN MAKARSKA - DPH TORCIDA MR 2 : 1 ( 0 : 0 )

F. Martinović (1), Kolak (1) / Zvizdić (1)

Teže od očekivanog je vodeći sastav lige došao do novih bodova, mreže se u prvom poluvremenu nisu tresle, a sve zanimljivo dogodilo se u drugom. F. Martinović i Kolak donijeli su prednost All inu, u zadnjim trenucima utakmice za konačan rezultat postavio je Zvizdić. DPH Torcida MR po imenima vrijedi više nego to trenutni rezultati pokazuju, a u idućim utakmicama rubrika poraza ne bi trebala više biti prazna.

GORNJA VALA - PP MAKARSKA 11 : 0 ( 4 : 0 )

Visković (3), Divić (2), Lasić (2), S. Herceg (2), Pear (2) /

Prošlosezonski prvaci izrešetali su mrežu vratara PP Makarske Valentina Ivandića, Žarko Visković upisao je hatt-trick, a po dva puta strijelci su bili Stojan Herceg, Toni Divić, Jan Lasić i Vinko Pear. Odavno se nije dogodilo da u 1. malonogometnoj ligi Makarske jedna momčad postigne dvoznamenkasti broj pogodaka, a ovaj rezultat najbolji je pokazatelj razlike u kvaliteti ovih klubova.

Amicis - Brela 4 : 1 (0 : 1 )

Rudelj (2), Mladinov (1), Rašić (1) / Zelić (1)

Breljane je u vodstvo doveo Zelić na početku utakmice, kako do kraja poluvremena nije više bilo pogodaka na odmor se otišlo prednošću Brela od 0 : 1. U drugom su malonogometaši Amicisa preokrenuli rezultat i došli do druge ovosezonske pobjede. Razigrani Antonio Rudelj izjednačio je rezultat i doveo svoju momčad do prednosti, a još su u 40. minuti pogađali Mladinov i M. Rašić za uvjerljivu pobjedu.

Poredak:

All in Makarska 12, Gornja Vala 10, Fast food Monaco 10, Makarska Touristik 9, Kala bar 7, Amicis 6, Brela 4, DPH Torcida MR 0, DPH Tučepi o, PP Makarska 0

Strijelci:

5 – Toni Divić, Mile Herceg

4 – Jan Lasić, Roko Urlić, Žarko Visković

3 – Stipe Brnić, Josip Gojak, Stojan Herceg, Duško Lalić

Iduće kolo:

DPH Torcida MR – Amicis, DPH Tučepi – All in Makarska, Fast food Monaco – Makarska Touristik, Gornja Vala – Kala bar, Brela – PP Makarska.

Jakov Kovačević/arhiva MP