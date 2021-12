SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BIOKOVKA – Zimska pauza od 10. prosinca do 10. siječnja 2022.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka uobičajno, na mjesec dana će zatvoriti objekt i to od 10. prosinca ove godine do 10. siječnja 2022. Kroz to vrijeme djelatnici će iskoristiti godišnje odmore, a objekt će se temeljito čistiti i dezinficirati. Budući da su prošle godine odrađeni svi poslovi renoviranja ove godine neće biti zahvata na nekim značajnijim uređenjima, kako je potvrdio dr., ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka.

Rehabilitacijski centar Biokovka tijekom cijele godine radi punim kapacitetom. Zanimanje javnosti za usluge rehabilitacije i ambulantnih i stacionarnih pacijenata, ali i za zdravstveni turizam je golemo, zato je ova zimska pauza i te kako dobro planirana kako bi i ubuduće korisnici usluga Biokovke uživali u kvalitetnoj ponudi.

J.Glučina