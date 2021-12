ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE – Obrazloženje Odluke o dodjeli nagrada sporta Zajednice za 2021.

Na temelju članka 43. i 78. Statuta Zajednice športskih udruga grada Makarska i članka 9. Pravilnika o nagradi sporta Zajednice Izvršni odbor Zajednice na sjednici održanoj dana 22. studenog 2021. godine donio je Odluku o dodjeli nagrade sporta Zajednice za 2021. godinu.

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O DODJELI NAGRADE SPORTA ZAJEDNICE ZA

2021. GODINU

1. U KATEGORIJI SPORTSKIH NADA

1.1. MATEO JURIČIĆ član Hrvatskog radničkog nogometnog kluba ZMAJ

Mateo je član pionirske momčadi HRNK Zmaj. Od ožujka 2018. godine registrirani je igrač Zmaja. Za momčad mlađih pionira debitirao je u rujnu 2019. godine te do danas odigrao 70 službenih utakmica za klub u kojima je postigao i 13 golova.

Kao iznimno nadareni nogometaš stalni je član selekcije Nogometnog saveza Županije splitsko – dalmatinske. Također kao talentirani nogometaš sudjeluje u radu Akademije Luka Kaliterna HNK Hajduk, kako na treninzima tako i na turnirima.

Kao član HRNK Zmaj osvajač je brojnih nogometnih turnira u Hrvatskoj i inozemstvu te je više puta proglašavan kao najbolji igrač ili strijelac na istima.

1.2. STIPE URSIĆ član Veslačkog kluba BIOKOVO

Stipe se sportom bavi od malih nogu, budući živi u Brelima tamo je pet godina trenirao nogomet i igrao na mjestu vratara. Veslanjem se počeo baviti u rujnu 2019. godine u VK Biokovo te je veslao u samcu, dvojcu i četvercu s kormilarom.

Dvije godine upornog rada su se isplatile te je ove godine ostvario niz uspjeha. Na Kup natjecanju Dalmacije osvojio je dvije zlatne i dvije srebrene medalje dok je sa Mini kup natjecanja kući donio dvije zlatne i čak šest srebrenih medalja. Najveći uspjeh mu je svakako izvrsno drugo mjesto sa Državnog prvenstva u Zagrebu u kategoriji kadeti B.

1.3. PERINA PRODAN članica Ženskog rukometnog kluba HOTELI MAKARSKA

Perina je još od svojih prvih dolazaka u Školu rukometa sa 9 godina pokazivala izniman smisao za sport i kolektivnu igru. Kako je klub igrao puno turnira mini rukometa (4+1) širom Dalmacije, od Dubrovnika do Zadra, često je proglašavana najboljom igračicom, ili je bila član najbolje petorke. Tako je bila među najboljima i na završnici Erste lige u Splitu kada su nagrade dijelili proslavljeni Ivano Balić i Pero Metličić.

Perina je članica ekipe djevojčica (2008./09.) koja je baš prije početka pandemije Covid počela s igranjem u županijskoj ligi a danas već igra u dvije godine starijoj ekipi (mlađe kadetkinje). Sudjelovala je na jednom pozivnom okupljanju nada regije Dalmacija, i sigurno da ukoliko nastavi sa dobrim radom da se od nje može očekivati još puno više i u strijim dobnim kategorijama kluba.

1.4. IVA SOKOL članica Judo kluba BIOKOVO

Iva trenira judo od malih nogu još od 2010. godine. Nastupajući za JK Biokovo Makarska osvojila je, za sada, preko sto medalja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Iva se može pohvaliti sa nizom uspjeha u proteklim godinama bavljenja ovim sportom tako da je 2018. godine osvojila 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske do 36 kg, 2019. godine osvojila je 2. mjesto na U14 prvenstvu Hrvatske do 44 kg, a ove godine Iva je sa samo 15 godina osvojila 3. mjesto na U21 prvenstvu Hrvatske do 48 kg. Kao članica ekipe ove godine je osvojila i 3. mjesto na ekipnom prvenstvu Hrvatke, odnosno 1. HJL.

1.5. ANA ERCEG, LANA STRMAN, MARINA IVANAC i ELA ČOVIĆ (četverac kadetkinje) članice Veslačkog kluba BIOKOVO

Ana, Lana, Marina i Ela su učenice osnovnih i srednjih škola. U ovoj postavi ostvarile su niz odličnih rezultata ove godine. Tako da su sa mini kup natjecanja donijele kući 8 zlatnih, 6 srebrenih i 8 brončanih medalja. Na kup natjecanju Dalmacije osvojile su 2 zlatne, 8 srebrenih i 3 brončane medalje. Zajedno su ušle u finale na međunarodnoj Jumbo regati u Zagrebu, dok su na međunarodnoj regati osmeraca u Metkoviću osvojile drugo mjesto.

Najbolji ostvareni rezultat ove godine im je osvojena srebrena medalja na državnom prvenstvu.

2. U KATEGORIJI STRUČNI DJEATNIK – TRENER

LUKA SRZIĆtrener Veslačkog kluba BIOKOVO

Rođen je 22.12. 1986. godine u Zagrebu. Kineziološki fakultet u Splitu upisuje 2005. godine, te na istom 2011. godine stječe titulu magistra kineziologije. Veslanjem se počeo baviti još 2000. godine dok od 2012. godine počinje raditi kao trener. Pod vodstvom trenera Luke Srzića VK Biokovo ostvaruje iznimne rezultate i ove godine:

7 medalja na državnom prvenstvu (2 zlata, 4 srebra i 1 bronca) u gotovo svim kategorijama, juniori, juniorke, kadeti, kadetkinje, kadeti B i kadetkinje B, u disciplinama samac, četverac i četverac sa kormilarom

4 zlata i 2 srebra sa dvije međunarodne regata na Bledu i u Zagrebu sa juniorima i juniorkama u kategorijama samac, dvojac i četverac

Ivan Talaja najbolji je mlađi junior u Hrvatskoj, postaje hrvatski reprezentativac te osvaja 13. mjesto na Europskom prvenstvu

Kadeti i juniori B VK Biokovo najbolji su u KUP i MINI Kup natjecanju Dalmacije te osvajaju 6 pehara ukupnih pobjednika

U 2021. godini osvojeno je preko 110 medalja u svim kategorijama i disciplinama

3. U KATEGORIJI SPORTAŠICE

KLARA ANDRIJAŠEVIĆ članica Atletski klub SVETI MARKO

Klara je i ove godine opravdala status najbolje te je čak 5. godinu za redom proglašena najboljom sportašicom Grada Makarska.

Atletska sezona 2021. bila je više nego uspješna za našu atletičarku. Od ove godine kao mlađa seniorka Klara je zabilježila odlične rezultate. Dvoransku sezonu otvorila je dvjema pobjedama na Ekipnom klubskom prvenstvu Hrvatske, dok je na prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke u Zagrebu osvojila brončanu medalju.

Nakon odlične dvoranske sezone Klara je na najbolji mogući način započela drugi dio sezone na otvorenome, sa tri pobjede na mitinzima u Rijeci, Ptuju i Slovenskoj Bistrici. Na Prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke u utrci na 1500 metara Klara je postala viceprvakinja, te si je tako otvorila vrata za najvažniji nastup u dosadašnjoj karijeri. Kao već standardna reprezentativka u svim kategorijama do sada Klara je ovaj put dobila poziv nacionalnog izbornika seniorske reprezentacije za nastup na Europskom ekipnom prvenstvu, koje je ujedno i najveće natjecanje na kojem se Hrvatska kao ekipa uopće natječe.

Uz sve ove uspjehe posebno treba naglasiti dva nastupa na mitinzima ove godine. U talijanskom gradu Roveretu Klara je pred punim tribinama uz velika imena svijetske atletike ostvarila pobjedu, a nakon toga uslijedio je poziv organizatora za prvi nastup na Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu što je posebna čast i veliki uspijeh za svakog atletičara posebno kad je ove godine Zagrebački miting proglašen 14. na svjetskoj miting rang listi.

4. U KATEGORIJI SPORTAŠA

IVAN OKMAŽIĆ član Biciklističkog kluba MAKARSKA

Ivan nastupa za Biciklistički klub Makarska još od 2012. godine kada je imao samo osam godina. Prošao je sve uzrasne kategorije do sada: početnik, U13, U15, kadet i trenutno junior. Od početka ostvaruje odlične rezultate, tako je još u kategoriji U13 osvojio prvenstvo Hrvatske u planinskom biciklizmu, u kategoriji U15 kao prvak Hrvatske nastupa u Austriji i Mađarskoj gdje osvaja 2. i 1. mjesto, kao kadet je prvak Hrvatske u planinskom i cestovnom biciklizmu te kao takav predstavlja Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Italiji gdje osvaja 8. mjesto a nastupa i na Olimpijskim igrama mladih. U 2021. godini Ivan kao junior ostvario je niz zapaženih rezultata. Ivan je ciklokros prvak Hrvatke a titulu je osvojio na državnom prvenstvu u Svetoj Nedelji. Juniorski je viceprvak Hrvatske u planinskom i cestovnom biciklizmu, isto tako juniorski viceprvak u planinskom biciklizmu u maratonu.

Najbolji rezultat ove godine je osvojeno prvo mjesto u kategoriji seniora na državnom prvenstvu Eliminator u Metkoviću.

5. U KATEGORIJI SPORTSKE UDRUGE

VESLAČKI KLUB BIOKOVO

Veslački klub „Biokovo“ u 2021. godini postiže najbolje rezultate u bogatoj stogodišnjoj povijesti osvojivši čak 7 medalja na državnom prvenstvu i to 2 zlatne, 4 srebrene i 1 brončanu. Klub također bilježi 3 zlata na međunarodnim regatama u Zagrebu i 2 srebra sa regate na Bledu. Bilježi i osvojenih preko 90 medalja na Kup i Mini kup natjecanju u Dalmaciji, klub osvaja 5 pehara ukupnih pobjednika regata a njihovi juniori B i kadeti su najuspješniji u Kup i Mini kup natjecanju.

Ivan Talaja standardni je reprezentativac te nastupa na Europskom prvenstvu u Munchenu.

Treba napomenuti kako klub broji ukupno preko 100 mladih veslača i veslačica u 2021. godini.

7. POSTHUMNA PRIZNANJA

7.1. MARCEL BUŠELIĆ (1936. – 2021.)

Marcel Bušelić – Marčelo bio je višegodišnji nogometaš makarskog Zmaja. Bušelić je za Zmaj igrao više godina, a za prvu momčad debitirao je u sezoni 1958./59., a zadnje utakmice odigrao je u sezoni 1964./65. U momčadi „crvenih“ igrao je na poziciji braniča, a po potrebi i u half liniji, i spada u Zmajeve velikane. Dio je Zmajeve povijesti krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, a prve nogometne korake napravio je na starom igralištu Blato. Jedan je od najboljih bekova u povijesti Zmaja, a u sezoni 61./62. imao je najviše nastupa (20) za prvu momčad. Igrao je za jednu od najboljih generacija u povijesti Zmaja. Za prvu momčad odigrao je 93 prvenstvene utakmice, a kada se tome dodaju kup i prijateljske taj broj je znatno veći. Krajem 1965. godine odlazi raditi u daleku Australiju i time je prekinuta njegova igračka karijera. Nakon povratka iz Australije rijetko je propuštao utakmice Zmaja, a kad više nije mogao odlaziti na GSC Makarska gotovo poslije svake utakmice zvao bi i pitao kako je igrao Zmaj.

7.2. NEVEN DRAGIČEVIĆ (1946. – 2021.)

Neven Dragičević bio je višegodišnji nogometaš Jadrana iz Tučepi i makarskog Zmaja. Neven je za Jadran igrao krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a za Zmaj dvije sezone (1972./73., 1973./74.) , a osim što je bio dobar igrač bio je povučen, tih i nenametljiv. Uz nogometnu karijeru Neven je bio i dugogodišnji djelatnik Građevnog Makarska, a imponirao je svojom skromnošću i čestitošću.

7.3. RADOVAN IVIČEVIĆ (1949. – 2021. godine)

Rođen 1949.godine, u mladosti je Ivičević bio sportaš i vaterpolist, dugo godina golman i član makarskog vaterpolo kluba Galeb. Tijekom druge polovice 1980ih godina bio je vrlo aktivan u javnom i političkom životu – dvije godine obnašao je funkciju gradonačelnika, odnosno tadašnjeg predsjednika Skupštine općine Makarska, nakon čega je bio direktor Uljare Makarska sve do privatizacije tvrtke početkom 1990ih godina. Bio je i vlasnik uljare Olikom. Oni koji su ga bolje poznavali pamtit će ga nadasve kao dobrog čovjeka i prijatelja.

8. U KATEGORIJI PRIGODNE OBLJETNICE

8.1. Atletski klub SVETI MARKO prigodom 25. obljetnice

8.2. Košarkaški klub AMFORA prigodom 50. obljetnice

8.3. Veslački klub BIOKOVO prigodom 100. obljetnice

8.4. Hrvatski radnički nogometni klub ZMAJ prigodom 100. obljetnice

