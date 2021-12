RUKOMET – Orkan potopio Makarsku

Zaostala utakmica 7. kola 2. HRL-Jug (Žene)

Makarska - Orkan 25 : 33 ( 13 : 14 )

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 35.

Suci: Anđela Maloča (Solin) i Lucija Srdanović (Split). Delegat: Đino Giljević.

Makarska: Pavlinović 1, Bandur 12, Vujčić, Selak, Jurilj 1, Juričić 8, M. Ravlić 2, Kajtazi, Ševelj, L. Ravlić, Šalinović 1. Trener: Leona Lendić-Kovačević.

Orkan: Balić, Šćurla 12, Kaštelan, Banović 8, Tomić 2, Herceg, Ković 2, Grebenar 5, Ercegović 3, Mikas, Damjanović, Đerek 1. Trener: Ana Karaman.

Sedmerci: Makarska 7 / 9, Orkan 6 / 7

Uoči utakmice gošće iz Dugog Rata bile bi zadovoljne i sa jednim bodom, no na kraju se kući vraćaju sa punim plijenom. Šćurla je dovela gošće u početno vodstvo, a na 1:1 poravnala je Juričić. U prvih petnaestak minuta Dugoraćanke su imale blagu prednost (3:4, 6:8), a Igračice Leone Lendić-Kovačević u 20. minuti preokreću rezultat u svoju korist 10:9). Novi preokret donio je prednost Orkanu 13:14, a sa tim rezultatom se otišlo na odmor. Domaće bolje otvaraju nastavak utakmice i u 36. minuti vode s 17:15. Gošće podižu razinu igre što im donosi u 51. minuti vodstvo od 21:26. Do kraja rukometašice Makarske idu iz greške u grešku, a na semaforu razlika se stalno povećavala. Da će izgubiti ovolikom razlikom malo se tko nadao. Dobro izdanje Mie Bandur i Nine Juričić nisu pratile ostale domaće rukometašice, a dobru kolektivnu igru gošća i uz veliki prilog Marine Šćurle i Kristine Banović donijele su im neočekivane bodove.

Poredak:

Petason Vranjic (-1) 13, Sinj (-2) 12, ŽARK Split (-2 11, Split 2010 11, Orkan 9, Marina Kaštela 6, Makarska 6, Metković (-2) 4, Zadar 2, Knin 0

Najviše pogodaka:

70 – Marina Šćurla (Orkan)

55 – Anne Marie Matovina (Zadar)

54 – Ana Ćukušić (ŽARK Split), Anđela Sušak (Metković)

52 – Nina Juričić (Makarska), Danijela Kovačić (Orkan), Marija Draganić (Petason Vranjic)

Posljednju utakmicu jesenskog dijela prvenstva rukometašice Makarske odigrat će u Splitu 12. prosinca protiv ekipe ŽARK Split.

J. Kovačević/IvoR