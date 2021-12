KK AMFORA – Poražena u Kaštelama

Prva hrvatska košarkaška liga, 11. kolo

U 11. kolu 1. košarkaške lige Amfora je gostovala u Kaštelama i izgubila rezultatom 83 : 67 te tako prvi dio sezone zaključila sa dvije pobjede i devet poraza. Bio je ovo susret u kojem su i domaći i gost (Jović, Han, Marcelić)i zaigrali u oslabljenim sastavima i bez niza nositelja igre, a taj izostanak manje se osjetio na igri Kaštelana. Već od sredine prve četvrtine gosti su se odlučili na zonsku obranu koja im je garantirala izbjegavanje dodatnih problema, onog uzrokovanog većim brojem prekršaja, malog broja raspoloživih igrača. Iz te obrane igrači Nenada Videke nisu izašli sve do kraja utakmice, a to je mladi sastav „Ribole“ natjerao na čak 42 šuta za tri poena , ili četiri više nego za dva. Domaći su uspjeli ubaciti 13 trica, u odnosu na Makarane koji su pogodili 5 puta iz 26 pokušaja. Nakon 16 : 5 u uvodnoj četvrtini, na veliki odmor se otišlo sa 38 : 19. Gosti nastavak dvoboja otvaraju serijom od 9:0 i na kratku utakmicu čine zanimljivom, domaći su podigli igru na razinu više i brzo vratili prednost na dvadesetak koševa, a time je definitivno nestalo rezultatske neizvjesnosti. Jakov Sanader bio je prvo ime pobjedničke momčadi, a od svojih 20 koševa, do njih 15 stigao je od 5 trica iz 10 pokušaja. Dodao je 5 skokova i 4 asistencije, a sve za 25 minuta provedenih u igri. Kod njih su još bili dobri Ivan Rašetina, Luka Murko , Antonio Klepo i Ante Perkušić. Amforu je predvodio prvi strijelac utakmice Srećko Bokšić (21p-6s), odmah do njega bio je Amerikanac Donald Joseph Morris (19p-6s), a najviše uhvaćenih lopti imao je Leo Lovrić (8p-12s).

Nenad Videka, trener Amfore: – Bila je to rutinska pobjeda Ribole Kaštela, a na našu žalost. Imamo puno problema sa ozljedama što nam i nije neka isprika jer su i domaćini bili u sličnoj situaciji. Već je dio sezone gdje se igrači nešto više ozljeđuju, a imamo i dosta bolesnih. Pokušali smo zonskom obranom na neki način umrtviti igru, ali nam to nije pošlo za rukom. Idemo dalje, slijedi nam priprema za sljedeću utakmicu.

Ribola Kaštela - Amfora 83 : 67 (16:5, 22:14, 23:22, 22:26)

Ribola Kaštela: Vidović 5, Klepo 11, Rašetina 12, Krešić, Marasović 4, Sanader 20, Murko 12, Biočić , Markota 2, Perkušić 11, Elez 6. Trener: Damir Rajčić.

Amfora: Morris 19, Kos 10, Božek, Bokšić 21, Radoš 3, Marcelić, Han, Lovrić 8, Filipetti. Trener: Nenad Videka.

Rezultati:

Omiš Čagalj Tours - Zapruđe 69 : 66, Samobor - Bosco 67 : 88, Medveščak - Dinamo 67 : 99, Jazine Arbanasi - Hermes Analitica 86 : 96, Dubrovnik - Kvarner 2010 – odgođeno.

Poredak:

Hermes Analitica 22, Dinamo 20, Bosco 19, Ribola Kaštela 19, Kvarner 2010 (-1) 17, Omiš Čagalj Tours 16, Dubrovnik (-2) 15, Amfora 13, Zapruđe 13, Samobor 13, Jazine Arbanasi (-2) 12, Medveščak (-1) 10.

Iduće kolo igra se 11. 12. 2021. godine, a sastaju se:

Samobor - Amfora, Medveščak - Zapruđe, Omiš Čagalj Tours - Kvarner 2010, Dubrovnik - Hermes Analitica, Ribola Kaštela - Dinamo

J. Kovačević/arhiva MP