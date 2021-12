DRUGA HRL – JUG Novi poraz Kingtradea

Makarska. Dvorana na GSC-u. Suci: Lucija Srdanović i Dubravko Vukovac (oboje Split).

Kingtrade: Maslać, Mustapić 6, Ivanić 1, Jurjević 1, Lukač, Lukin 6, Mirko 2, Lozo, Rajčević 2, Marević 6, Stakić.

Split: Galić, Rošćić 7, Đapić 2, Bašica 6, Duran 9, Šalov 3, Caktaš, Aljinović, Gabela 1, I. Poparić 5, B. Poparić 4.

Sedmerci: Kingtrade 1 / 2, Split 2 / 3

Ako su igrači Kingtradea prije utakmice sa Splitom i vjerovali u čudo ono se nije dogodilo, sve njihove nade raspršili su bolji od njih gosti. Početkom utakmice I. Poparić je doveo goste u početno vodstvo, a Bašica je povećao na 0:2. Pogodcima Marevića domaći se vraćaju u igru i poravnavaju na 2:2. Split u 14. minuti ima + 4 (2:6), a tu razliku održava do 21. minute (7:11). Domaći smanjuju na 13 : 16, a sa tim rezultatom se otišlo na odmor. U nastavku se prednost gostiju kreće od 3 do 5 pogodaka prednosti, a sredinom drugog poluvremena ona je povećala na + 6 (19.25). Do dvoznamenkastog broja zgoditaka Split dolazi u 55. minuti (23:33), u zadnjim minutama B. Poparić, Rošćić i Gabela poentiraju za konačnih 24 : 38. I na ovoj utakmici Kingtradeu je nedostajalo nekoliko ključnih igrača (M. i N. Urlić, Brozović), do kraja prvog dijela prvenstva Makarani bi trebali osvojiti još pokoji bod kako bi mirno otišli na zimsku stanku, a priliku za to imat će u idućem kolu kada igraju protiv predzadnjeg Krilnika. Split je do uvjerljive pobjede predvodio najefikasniji i najbolji igrač utakmice Duran, a pored njega dobru igru prikazali su Rošćić, Bašica i braća Poparić. Na koncu treba pohvaliti fer i korektnu igru jednih i drugih.

Rezultati:

Trogir II - Ardiaei 25 : 37, Mokošica Biograd 21 : 35, Kamičak - Trilj 42 : 25, Jelsa Malizia - Vodice 35 : 21, Opuzen - Krilnik 35 : 21, Kingtrade - Split 24 : 38, Korčula - Solin - odgođeno.

Poredak: Ardiaei 20, Kamičak 20, Opuzen 18, Biograd 14, Split 12, Solin 10, Korčula 10, Jelsa Malizia 8, Vodice 8, Trogir II 6, Kingtrade 6, Trilj 3, Krilnik 2, Mokošica 0

Strijelci:

83 – Nino Gašpar (Kamičak)

75 – Marin Duran (Split)

63 – Julio Jelavić (Opuzen)

56 – Goran Stamatović (Korčula)

54 – Nikola Brozović (Kingtrade), Hrvoje Jelčić (Biograd)

53 – Petar Galić (Trilj), Daniel Duvnjak (Biograd).

Iduće kolo igra se 11. i 12. prosinca, sastaju se:

Krilnik - Kingtrade, Biograd - Kamičak, Split - Korčula, Trilj - Opuzen, Vodice - Trogir II, Ardiaei - Mokošica, Solin - Jelsa Malizia.

J. Kovačević/arhiva MP